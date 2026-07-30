Spider-Man Brand New Day vise un départ colossal, juste derrière No Way Home

Les dernières projections placent Spider-Man: Brand New Day très haut pour son lancement mondial. De quoi confirmer que Spider-Man échappe encore à la lassitude super-héroïque.

En bref 465 millions visés au lancement mondial

80 millions déjà encaissés en préventes américaines

Spider-Man déjoue la fatigue super-héroïque

La fatigue des super-héros, on en parle depuis des mois. Et pourtant, Spider-Man: Brand New Day avance comme si le débat ne le concernait pas. Les dernières projections lui donnent environ 465 millions d’euros au box-office mondial dès son premier week-end, soit un démarrage qui le placerait très loin devant la plupart des sorties de l’année.

Une ouverture mondiale déjà promise aux très grands scores

À ce niveau-là, on n’est plus dans le simple bon lancement. Pour Sony, ce serait le deuxième meilleur démarrage mondial derrière Spider-Man: No Way Home et ses 600,5 millions. Pour la saga Spider-Man, même constat, Brand New Day viserait la deuxième plus grosse ouverture de l’histoire du personnage au cinéma.

Et il y a un autre repère intéressant. Depuis la pandémie, seuls No Way Home et Zootopia 2, avec 560,3 millions, auraient fait mieux. Bref, on parle d’un film qui jouerait d’emblée dans la cour des mastodontes.

Pourquoi les estimations bougent autant cette semaine

Le plus frappant, c’est l’amplitude des scénarios évoqués ces derniers jours. Certains tablaient sur 300 millions rien qu’au niveau domestique ce week-end, d’autres poussaient jusqu’à 800 millions dans le monde. Quand les écarts deviennent aussi larges, c’est souvent qu’un indicateur brouille la lecture.

Ici, cet indicateur, ce sont les préventes. Brand New Day aurait déjà généré 80 millions sur le seul marché domestique grâce aux billets vendus en avance. C’est énorme, et cela complique la prévision. Les projections de box-office ne sont jamais une science exacte, surtout quand l’enthousiasme des fans fait sauter les repères habituels.

No Way Home reste la référence, mais pas pour les mêmes raisons

Comparer Brand New Day à No Way Home est tentant, mais les deux films ne vendent pas le même événement. No Way Home jouait la carte du multivers, du retour de figures venues d’anciennes séries de films, avec un effet célébration très rare autour de vingt ans d’histoire du héros à l’écran.

Il profitait aussi d’un contexte particulier. C’était l’un des premiers vrais blockbusters de l’ère post-COVID, avec cette envie très concrète de retourner en salle pour vivre un grand spectacle ensemble. Ce climat-là, Brand New Day ne peut pas le reproduire.

Ce qui peut pousser Brand New Day encore plus haut

Mais le film a d’autres cartes, et elles sont solides. C’est le premier Spider-Man du MCU en cinq ans, ce qui a laissé au public le temps de manquer la version de Tom Holland. Après la fin émotionnelle de No Way Home, le retour du personnage a presque pris la forme d’un rendez-vous différé.

Il y a aussi la curiosité autour de ses interactions avec Punisher et Hulk. Ajoutez à ça des réactions sur les réseaux et des premiers avis très favorables, certains allant jusqu’à parler du meilleur Spider-Man du MCU, et vous obtenez un cas assez clair. Le public semble devenu plus sélectif en salles, mais quand un film ressemble à un vrai événement, il répond présent. Pour Marvel, c’est sans doute la vraie info derrière les chiffres.