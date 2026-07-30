Mistborn avance chez Apple, mais le film est encore loin d’exister

Le scénario de Mistborn est bouclé plus tôt que prévu par Brandon Sanderson. Une vraie étape pour Apple, mais pas encore l’annonce d’un film imminent.

En bref Le script de Mistborn est terminé

Brandon Sanderson a fini plus tôt que prévu

Le film reste à un stade précoce

Le projet Mistborn vient de franchir une vraie étape, la plus concrète depuis longtemps. Brandon Sanderson a annoncé que le premier brouillon du scénario du film est terminé, alors qu’il expliquait encore il y a moins de vingt jours n’en être qu’à 91% et viser une finalisation le mois prochain.

Ce n’est pas rien. Dans l’écosystème des adaptations de fantasy, où les annonces arrivent souvent très tôt et les avancées beaucoup plus tard, voir un auteur livrer effectivement un script change la perception du dossier.

Un scénario terminé, et plus vite que prévu

Sur les réseaux sociaux, Sanderson s’est dit ravi d’avoir bouclé cette première version après de longs mois de travail. Il a aussi montré une impression complète du script, en rappelant au passage le bon timing du moment, puisque le roman original fête ce mois-ci ses 20 ans.

Mais il a ajouté l’essentiel, et vous avez intérêt à le garder en tête. Pour lui, cette version du scénario n’est qu’une étape précoce d’un processus encore très long. Bref, personne ne doit lire cette annonce comme le signe d’un tournage imminent.

Apple élargit enfin son terrain de jeu

Ce mouvement dit aussi quelque chose de Apple TV. Depuis sept ans, la plateforme s’est surtout construit une image de place forte de la science-fiction, avec des séries comme For All Mankind, Severance, Pluribus ou Foundation. Des projets chers, soignés, pensés pour un public qui aime les univers denses.

Et maintenant, le cadre s’élargit. Apple a déjà commencé à aller vers l’horreur avec Widow’s Bay, nommé aux Emmy Awards, tout en préparant son entrée dans la fantasy. Dans cette logique, le groupe a récupéré les droits de The Stormlight Archive et de Mistborn. Le premier doit devenir une série, le second un film.

On voit bien la mécanique. Reprendre la méthode qui a déjà servi avec des livres de science-fiction comme Silo, Dark Matter et Foundation, puis l’appliquer à un autre genre.

L’excitation des fans ne change pas la réalité du projet

Sans surprise, les lecteurs de Sanderson ont très vite réagi. Certains se disent prêts à voir ce qu’ils considèrent déjà comme un chef-d’œuvre sur grand écran, d’autres plaisantent en réclamant une bande-annonce dans la semaine. Et il y a déjà du fan-casting, avec Inde Navarrette pour Vin, Lewis Pullman pour Kelsier ou Matt Berry pour Breeze.

Sauf que le vrai film, lui, n’existe pas encore. La suite devrait passer par la recherche d’un réalisateur, avec des propositions de mise en scène et de vision. Ensuite viendront les réécritures, le développement, les arbitrages. Et comme Sanderson est très impliqué, il pèsera sans doute dans ces choix.

C’est là que cette mise à jour devient intéressante. Apple ne confirme pas seulement une adaptation attendue, il teste aussi sa capacité à transformer une immense licence littéraire en cinéma. Et ça, à moyen terme, compte presque autant que Mistborn lui-même.