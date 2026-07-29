The Odyssey de Nolan cartonne, mais sa traductrice le démonte

En bref Emily Wilson étrille The Odyssey de Nolan

C’est pourtant sa traduction qui l’a inspiré

Elle salue malgré tout son impact culturel

Le contraste est assez savoureux. The Odyssey de Christopher Nolan, immense succès public, se fait démonter par Emily Wilson, la traductrice d’Homère que le cinéaste avait lui-même mise en avant pour penser son Ulysse.

Le film aligne pourtant les signaux du carton. Les salles premium affichent complet depuis des semaines, et le box-office a déjà grimpé à environ 600 millions d’euros (652 millions de dollars), pour un budget d’environ 230 millions d’euros (250 millions de dollars). Public conquis, critiques emballées. Mais côté études classiques, l’histoire se complique.

Le paradoxe d’un triomphe contesté

On parle ici d’un texte vieux de plus de 3 000 ans, l’un des plus anciens monuments littéraires connus. Adapter L’Odyssée, ce n’est jamais seulement adapter une aventure. C’est toucher à une œuvre que des générations de chercheurs ont traduite, commentée, retournée dans tous les sens.

Du coup, quand un blockbuster s’en empare et devient un phénomène culturel, la réaction des spécialistes compte aussi. Pas pour distribuer des bons points, mais parce qu’elle dit ce que le film garde, et ce qu’il écrase au passage.

La critique la plus piquante venait de la bonne personne

À l’automne 2025, Christopher Nolan expliquait à Empire que sa lecture d’Ulysse passait notamment par l’ouverture de la traduction d’Emily Wilson, qu’il résumait autour d’un homme compliqué, rusé, inventif, stratège, pas seulement soldat.

Et c’est justement Emily Wilson, professeure d’études classiques à l’Université de Pennsylvanie, connue entre autres pour ses traductions de l’Iliade et de l’Odyssée, qui a signé l’une des charges les plus dures, dans la London Review of Books. Clairement, la remarque pique davantage quand elle vient de cette source-là.

Ce que Wilson reproche vraiment au film

Sa critique ne vise pas juste des libertés d’adaptation. Elle estime que le film rate une bonne partie de ce qui fait la grandeur du poème.

Elle écrit que l’œuvre de Nolan n’a rien de convaincant à dire sur le temps, la mémoire, l’histoire, la guerre, ni sur le lien entre le retour glorieux d’un guerrier et les vies de sa famille, de ses voisins, de ses camarades, de ses ennemis ou de ses amis. Elle y voit aussi un manque de profondeur psychologique, émotionnelle, politique et éthique. Et elle enfonce le clou avec cette formule : « L’écriture est abyssale. » Même la structure narrative lui paraît gadget, les motivations des personnages peu crédibles, sans parler d’un détail plus inattendu, l’absence de scènes de sexe et une nourriture visiblement peu appétissante.

Pourquoi elle célèbre quand même l’événement

Mais elle ne s’arrête pas là. Et c’est presque le plus intéressant.

Emily Wilson reconnaît que la sortie de The Odyssey mérite d’être célébrée. Dans une époque qu’on décrit comme celle du streaming, le film ramène le public au cinéma. Dans un moment où l’on parle de baisse de la lecture et de mort des humanités, les traductions de l’Odyssée, y compris la sienne, se vendent très bien. En gros, Nolan ne convainc pas tout le monde sur le fond, mais il remet Homère au centre de la conversation. Et ça, pour les mois à venir, compte peut-être autant que le box-office.