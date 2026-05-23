Lupita Nyong’o réagit aux critiques racistes après son choix pour le rôle d’Hélène de Troie dans L’Odyssée

Lupita Nyong'o, révélée par le film « L'Odyssée », fait face à une vague de critiques racistes après avoir été choisie pour incarner Hélène de Troie. L'actrice prend la parole pour répondre à cette controverse autour de son casting.

Tl;dr Polémique sur le choix de Lupita Nyong’o dans « L’Odyssée ».

dans « L’Odyssée ». Lupita Nyong’o répond avec élégance aux critiques.

Christopher Nolan défend une vision moderne et inclusive du mythe.

Un casting qui fait débat

Depuis l’annonce de l’adaptation de l’épopée grecque par Christopher Nolan, la polémique enfle autour de la distribution du film. Plus précisément, c’est le choix de confier le rôle d’Hélène de Troie à Lupita Nyong’o qui cristallise les réactions. Certains internautes, souvent prompts à dégainer leurs critiques sur les réseaux sociaux, n’ont pas hésité à qualifier ce choix d’illustration d’un prétendu « wokisme » débridé – une accusation pour le moins paradoxale, compte tenu des traditions historiquement fluctuantes du cinéma en matière de représentativité.

Lupita Nyong’o, une réponse posée face aux attaques

Dans un entretien accordé à Elle, la comédienne livre sa position avec calme : « C’est une histoire mythologique. » Elle affirme soutenir pleinement la démarche de Nolan, ajoutant : « Notre distribution représente le monde. » Pour elle, nul besoin de se justifier davantage ; la controverse existera toujours, qu’elle s’en défende ou non. Cette prise de recul tranche avec la virulence dont certains, à l’image d’Elon Musk, ont fait preuve en ligne. Celui-ci est allé jusqu’à déclarer que ce casting trahirait l’intégrité artistique du réalisateur. Une affirmation relayée et amplifiée par d’autres voix, tout aussi déterminées à s’opposer sans nuance.

L’épopée revisitée par Nolan

Plus généralement, cette adaptation de L’Odyssée semble attirer son lot habituel de controverses, des choix de lieux de tournage aux accents des personnages. Malgré cela, difficile d’ignorer que le projet affiche une ambition nouvelle : réunir autour d’un mythe fondateur une distribution fidèle à la diversité actuelle. Comme le résume sobrement Nyong’o, participer à un tel film est « quelque chose d’exceptionnel : cela traverse les mondes et rassemble autant par son ampleur que par ses interprètes. »

Savoir prendre du recul face au tumulte

La date de sortie du film étant fixée au 17 juillet 2026, certains détails attisent déjà les passions — comme la rumeur d’un long métrage parmi les plus longs signés Nolan. Les réactions hostiles risquent donc fort de perdurer jusqu’à la première. Cependant, comme le démontre l’attitude mesurée de Lupita Nyong’o, il y a sans doute plus à gagner à ignorer ces polémiques qu’à leur accorder trop d’attention.