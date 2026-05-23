Un clin d’œil culte de Star Wars s’invite dans The Mandalorian et Grogu

La série The Mandalorian multiplie les clins d’œil à l’univers Star Wars, mais le duo formé par le chasseur de primes et Grogu cache une référence marquante directement inspirée de la trilogie originelle, ravivant la nostalgie des fans de la première heure.

Tl;dr Mando affronte les Hutts pour sauver Rotta.

pour sauver Rotta. Le Dejarik , jeu mythique, devient un combat réel.

, jeu mythique, devient un combat réel. « The Mandalorian and Grogu » sort en 2026.

Le Dejarik : de l’holo-échec à la bataille réelle

Si le terme Dejarik évoque immédiatement aux passionnés de Star Wars une partie mythique d’échecs holographiques sur le Millennium Falcon, il prend dans « The Mandalorian and Grogu » une dimension beaucoup plus concrète. Le film met en scène ce célèbre jeu sous une forme inédite : un véritable affrontement à mort, orchestré par Lord Janu. Ce dernier, déjà aperçu dans la saison 3 de la série, organise un « boss rush » où chaque adversaire vaincu laisse place à un nouveau challenger.

En l’occurrence, la victime désignée n’est autre que Rotta le Hutt, héritier de l’infâme Jabba. Transformé en champion de combats spectaculaires sur une planète lointaine, Rotta se voit ici forcé d’affronter, successivement et sans répit, tous les monstres iconiques du plateau original.

Mando pris dans la toile des Hutts et de la Nouvelle République

Mais comment en est-on arrivé là ? La mission confiée à Mando, alias Din Djarin (Pedro Pascal), l’oblige à traiter avec les redoutables Hutts. Après s’être éloigné du monde criminel pour rejoindre la Nouvelle République, il doit aujourd’hui collaborer avec eux afin d’obtenir des informations capitales pour la colonelle Ward (Sigourney Weaver). Celle-ci veut mettre la main sur le mystérieux « Commandant Coyne », mais seule la mafia Hutt détient un indice — à condition que Mando accepte de ramener Rotta sain et sauf.

L’héritage culte du Dejarik dans Star Wars

Inventé par les artistes Phil Tippett et Jon Berg, le Dejarik — surnommé holochess — a fait sa première apparition dans le film fondateur de 1977. Depuis, ses créatures monstrueuses (Savrip, Kintan Strider ou encore Ng’ok…) ont nourri l’imaginaire des fans. Dans « The Mandalorian and Grogu », ces figures quittent enfin leur plateau lumineux pour se livrer un combat féroce sous les yeux d’un public déchaîné. Les règles exactes restent floues : chaque version du jeu varie selon les supports et aucune notice officielle n’existe encore, laissant libre cours aux interprétations.

Pour mémoire, voici quelques-unes des créatures emblématiques alignées lors des joutes :

Savrip mantellien : colosse reptilien adepte des assauts puissants.

colosse reptilien adepte des assauts puissants. Kintan Strider : bipède velu armé d’une massue redoutable.

bipède velu armé d’une massue redoutable. K’lor’slug : insectoïde venimeux semblable à un mille-pattes géant.

insectoïde venimeux semblable à un mille-pattes géant. N’gok : créature robuste réputée pour sa défense efficace.

Bientôt au cinéma : un rendez-vous attendu par les fans

Ce nouvel opus promet ainsi d’ancrer définitivement le Dejarik comme élément central de la galaxie Star Wars. Entre hommage aux origines et nouvelles perspectives narratives, « The Mandalorian and Grogu » — sorti en France le 20 mai 2026 — est assurément un événement incontournable pour tous les amateurs du space opera intergalactique.