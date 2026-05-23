La durée annoncée de L’Odyssée placerait le film comme le deuxième plus long de Nolan

La durée annoncée du film L’Odyssée placerait cette œuvre parmi les plus longues de la filmographie de Christopher Nolan, se positionnant juste derrière son plus vaste projet à ce jour et confirmant l'ambition cinématographique du réalisateur britannique.

Tl;dr « L’Odyssée » dure près de trois heures.

Nolan mise sur un tournage 100% IMAX et un budget record.

Le film suscite déjà polémiques et attentes fortes.

Un pari technique et artistique inédit pour Christopher Nolan

Depuis plusieurs mois, l’industrie cinématographique bruisse d’anticipation autour de Christopher Nolan et de son prochain projet colossal, « L’Odyssée ». Le réalisateur britannique franchit cette fois un cap : non content de privilégier le tournage sur pellicule, il a choisi d’immortaliser l’intégralité du film avec des caméras IMAX. Ce choix radical impose même aux salles obscures une adaptation technique, à la hauteur de son ambition. Avec un budget estimé à 250 millions de dollars, il s’agit du projet le plus coûteux jamais entrepris par Nolan.

Une durée qui fait déjà couler beaucoup d’encre

La question du format s’invite rapidement dans les débats. D’après une information repérée par un internaute sur le site de AMC Theaters, la durée annoncée pour « L’Odyssée » atteindrait 2 heures et 52 minutes. C’est légèrement en dessous du record personnel établi par « Oppenheimer », le biopic haletant sorti en 2023 (3 heures). Certains observateurs prévoyaient que Nolan pousserait la limite pour cette adaptation épique d’Homère. Finalement, il semble opter pour une longueur presque identique, tout en ménageant – si peu – l’attention du public.

Polémiques avant même la sortie

Mais au-delà des chiffres, l’attente autour du film s’accompagne déjà d’une série de controverses. À l’instar des précédentes productions du cinéaste, « L’Odyssée » subit une avalanche de commentaires : accent moderne entendu dans la bande-annonce, choix de casting discutés ou lieux de tournage jugés incongrus… Pour certains internautes, chaque détail devient prétexte à débat. La longueur conséquente ne fait qu’alimenter ce feu, certains craignant une nouvelle démonstration d’ego créatif.

L’épopée peut-elle encore séduire ?

Reste que le défi n’effraie pas les fans inconditionnels ni même les professionnels du secteur : après le triomphe critique et commercial d’« Oppenheimer » — couronné de plusieurs Oscars — Nolan bénéficie aujourd’hui d’une liberté artistique rare. Il serait difficilement concevable de transposer fidèlement un monument littéraire comme l’Iliade sans prendre le temps nécessaire pour poser ses enjeux dramatiques et narratifs. Pour mémoire :

« Interstellar », troisième plus long film du réalisateur avec 2 h 49 min, est considéré comme son sommet émotionnel.

Difficile donc d’imaginer que cette ampleur desserve « L’Odyssée ». Réponse définitive attendue lors de sa sortie mondiale prévue le 17 juillet 2026. Les attentes sont immenses ; espérons que cette nouvelle odyssée cinématographique saura rallumer la flamme auprès d’un public parfois lassé des blockbusters formatés.