Le chef-d’œuvre de science-fiction de Jordan Peele séduit une nouvelle génération sur les plateformes de streaming

Le film de science-fiction réalisé par Jordan Peele connaît un regain d’intérêt auprès du public. Disponible sur les plateformes de streaming, l’œuvre attire aujourd’hui une nouvelle génération de spectateurs séduits par sa vision unique et son atmosphère singulière.

Tl;dr « Nope » cartonne sur Netflix depuis son arrivée.

depuis son arrivée. Le film de Jordan Peele explore le spectacle et l’exploitation.

Cinématographie innovante et critique saluée internationalement.

Un succès renouvelé pour « Nope » sur Netflix

Depuis le 18 mai 2026, le film de Jordan Peele, « Nope », s’impose rapidement parmi les titres les plus vus sur Netflix. L’engouement ne faiblit pas : en quelques jours, le long-métrage a déjà atteint la septième place du classement des films les plus visionnés aux États-Unis, selon les données de FlixPatrol. Le phénomène laisse présager une ascension encore plus marquée dans les semaines à venir, alors que de nouveaux spectateurs succombent au pouvoir d’attraction du film — un peu à l’image de ce mystérieux « OVNI » qui fascine tant dans le récit.

Peele, maître du genre et du spectacle

Impossible d’évoquer « Nope » sans revenir sur la trajectoire singulière de Jordan Peele. Après avoir dynamité le cinéma d’horreur avec « Get Out » en 2017, puis confirmé son statut avec « Us » deux ans plus tard, le réalisateur s’est définitivement imposé avec ce thriller science-fictionnel sorti en 2022. Porté par un budget de 68 millions de dollars, le film a généré plus de 171 millions au box-office mondial, tout en recevant des critiques particulièrement élogieuses. Un chiffre d’autant plus remarquable que « Nope » signait la meilleure ouverture pour un film original depuis la précédente œuvre de Peele.

L’art de captiver et d’interroger notre époque

Mais quel est donc le secret de cette fascination ? Au cœur du film : deux frères et sœurs, dresseurs de chevaux incarnés par Keke Palmer et Daniel Kaluuya, confrontés à un étrange phénomène céleste menaçant leur ranch californien. Derrière cette trame façon blockbuster à la Spielberg, Peele déploie une réflexion complexe sur la notion même de spectacle, l’héritage cinématographique américain ou encore les dérives de la société de l’attention. Impossible également d’ignorer l’inventivité visuelle du chef opérateur Hoyte van Hoytema, qui insuffle aux scènes nocturnes une atmosphère unique grâce à l’usage combiné du film infrarouge et du format 70 mm — un choix technique qui amplifie habilement le malaise latent.

À découvrir ou redécouvrir sans tarder

Si certains hésitent encore à plonger dans cet univers singulier, quelques éléments devraient achever de convaincre :

83 % d’avis favorables sur Rotten Tomatoes

Casting acclamé avec des performances marquantes

Mise en scène visuellement saisissante et portée narrative audacieuse

Face à la concurrence actuelle — dont des thrillers inspirés de faits réels ou encore « Goat » porté par Caleb McLaughlin et Steph Curry —, « Nope » continue sa progression. Pour ceux qui seraient passés à côté lors de sa sortie initiale, difficile aujourd’hui d’ignorer cette œuvre incontournable désormais accessible en streaming.