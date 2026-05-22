Les quatre éléments majeurs du roman préservés dans « Mystère à Venise »

Le film "Mystère à Venise" s’inspire librement de l’œuvre originale, mais conserve tout de même certains éléments majeurs issus du texte d’Agatha Christie. Voici les quatre aspects principaux que l’adaptation cinématographique a préservés du roman.

Tl;dr Adaptation très libre du roman original d’ Agatha Christie .

. Seuls quelques éléments-clés du livre sont conservés.

Les changements renforcent la cohérence et la modernité du film.

Un héritage littéraire largement revisité

En s’attaquant à l’adaptation de The Hallowe’en Party, le réalisateur Kenneth Branagh et son scénariste Michael Green ont pris une direction radicalement différente, au point de questionner le lien entre le film et le matériau d’origine. Mystère à Venise (« A Haunting in Venice »), présenté officiellement comme l’adaptation du roman de 1969 signé Agatha Christie, ne reprend ni l’atmosphère, ni les thématiques principales, ni même l’intrigue centrale du livre. La séance de spiritisme, pivot dans le film, brille par son absence dans le texte original, tout comme les interrogations surnaturelles de Poirot.

L’art du détail : ce qui subsiste vraiment du livre

Pourtant, à y regarder de plus près, certains fils narratifs demeurent. Citons par exemple le jeu de la pêche aux pommes qui, bien qu’apparaissant différemment à l’écran — avec un Poirot ridiculement plongé dans une bassine d’eau — reste une référence directe au roman. Dans l’ouvrage, ce passage se teinte d’une noirceur marquante : une fillette, Joyce Reynolds, y trouve la mort. Ici encore, si la victime change (une adulte incarnée par Michelle Yeoh), le motif du meurtre pour avoir prétendu connaître un secret demeure. Un glissement subtil, mais révélateur de la volonté des auteurs d’adapter les enjeux psychologiques aux codes contemporains.

Des personnages et motivations profondément transformés

Autre exemple significatif : le personnage de Mrs. Drake (Kelly Reilly). Alors que dans le livre elle agit en duo criminel avec son jardinier pour des raisons financières, la version cinématographique choisit une motivation tout autre — celle d’une mère ayant accidentellement empoisonné sa fille. Ce changement souligne davantage la violence sourde des liens familiaux et nourrit un malaise palpable chez les protagonistes.

Quelques éléments secondaires persistent également : Leopold, enfant étrange dans le roman et survivant dans le film, conserve son rôle de maître-chanteur manipulateur. Si ses actes contribuent indirectement à la tragédie qui se noue autour de lui, sa destinée offre cependant une note plus optimiste à l’écran.

Légitimité des choix créatifs

Reste alors cette interrogation : pourquoi avoir tant dénaturé l’œuvre originale ? Pour nombre d’observateurs – et sans doute aussi pour ses adaptateurs –, The Hallowe’en Party n’a jamais fait figure d’intouchable chez les fans d’Agatha Christie. L’occasion était trop belle pour oser remodeler entièrement l’histoire et offrir un récit plus cohérent, mieux rythmé, débarrassé des lourdeurs narratives originelles. Comme aime à rappeler un scénariste chevronné : « Mauvais livres ou pièces ratées font parfois d’excellents films. »

« Mystère à Venise » illustre comment l’audace créative peut transformer un matériau jugé mineur en divertissement élégant et moderne — quitte à désorienter les puristes, mais séduire un nouveau public par sa liberté narrative assumée.