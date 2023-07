Mystère à Venise : Kenneth Branagh tente le film d’horreur avec Hercule Poirot

Le Hercule Poirot de Kenneth Branagh revient avec Mystère à Venise, un thriller surnaturel qui diffère des thrillers policiers Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil.

Inspiré de la nouvelle d’Agatha Christie baptisée Le crime d’Halloween, également connue sous le titre La fête du potiron et transposée dans la Cité des Doges, le film Mystère à Venise se déroule dans une Venise sinistrée de l’après-guerre, la veille de la Toussaint où un terrifiant mystère va marquer le retour d’Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, le célèbre détective, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsque l’un des invités est assassiné, il se retrouve propulsé dans un monde inquiétant empli d’ombres et de secrets…

Un trailer pour Mystère à Venise

Mystère à Venise sortira le 13 septembre prochain au cinéma. Outre Kenneth Branagh, le casting est composé de Kyle Allen (The Path, West Side Story, Rosaline), Camille Cottin (Stillwater, Killing Eve, House of Gucci), Jamie Dornan (Robin Hood, Belfast, Heart of Stone), Tina Fey (Monkey Kingdom, Wine Country, Free Guy), Jude Hill (Rian, Magpie Murders, Mandrake), Ali Khan (Six Underground, Halo, The School for Good and Evil), Emma Laird (From Life, In Conversation With a Goddess, Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Bastille Day, The Cursed, Yellowstone), Riccardo Scamarcio (The Binding, Three Floors, Caravaggio’s Shadow) et Michelle Yeoh (Gunpowder Milkshake, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Everything Everywhere All at Once).

A noter que l’équipe de production à l’origine de Le Crime de l’Orient Express et Mort sur le Nil, à savoir le scénariste Michael Green, les producteurs Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott, Simon Kinberg ainsi que les producteurs exécutifs James Prichard, Louise Killin et Mark Gordon, est de retour sur Mystère à Venise.