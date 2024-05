John Wick : Donnie Yen va reprendre le rôle de Caine dans un spin-off

Caine, le tueur à gages aveugle incarné par le comédien chinois Donnie Yen, sera la star d'un spin-off de la franchise John Wick.

John Wick, la saga d’action à succès avec Keanu Reeves, s’agrandit avec l’annonce d’un spin-off centré sur le personnage de Caine. Le personnage principal, interprété par Donnie Yen, a marqué les esprits dans le quatrième opus de la franchise. Ce spin-off, confirmé par Lionsgate, s’annonce comme une aventure pleine d’action qui devrait ravir les fans de la franchise.

The world of "John Wick" is expanding even more.

Donnie Yen's blind assassin Caine, who was introduced in last year's "John Wick: Chapter 4," will be the center of a new spinoff. https://t.co/qgqTpXjhtv

— Variety (@Variety) May 15, 2024