La nouvelle série documentaire criminelle de 2026 sur Netflix fascine et trouble les abonnés

Un documentaire criminel consacré à une affaire réelle, diffusé sur Netflix et prévu pour 2026, suscite déjà un vif engouement auprès des abonnés. Son caractère jugé troublant alimente les discussions et attise la curiosité du public.

Tl;dr Documentaire choc sur un accident mortel diffusé sur Netflix.

Mackenzie Shirilla et ses parents vivement critiqués en ligne.

Polémique sur le manque de remords et l’influence parentale.

Un documentaire qui secoue : « The Crash » sur Netflix

Depuis sa mise en ligne, le film documentaire original « The Crash » s’est imposé comme un choc auprès des abonnés de Netflix. L’histoire vraie retrace la nuit du 30 juillet 2022 à Strongsville, dans l’Ohio, où une tragédie routière a coûté la vie à deux adolescents : Dominic Russo et Davion Flanagan. Au volant, la jeune Mackenzie Shirilla, alors mineure, rentrait d’une fête avec ses amis. Le véhicule roulait à plus de 160 km/h ; aucun signe de freinage n’a été relevé avant le crash fatal.

L’attitude de Mackenzie Shirilla au cœur du débat public

Rapidement, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Un sentiment domine : pour beaucoup, Mackenzie Shirilla ne montre pas le moindre remords après avoir provoqué la mort de ses camarades. Sur X, anciennement Twitter, des internautes comme @wisconsinsane s’indignent : « Elle ne manifeste ni contrition ni acceptation sincère de sa responsabilité. » D’autres soulignent l’analyse du père de Davion Flanagan lors du procès, estimant que l’éducation reçue par Shirilla joue un rôle déterminant dans son absence d’empathie.

Sur Reddit aussi, la colère gronde. Plusieurs contributeurs vont jusqu’à qualifier Shirilla de « sociopathe narcissique », tandis qu’un débat s’installe autour du comportement parental.

L’éducation parentale vivement remise en cause

Si certains pointent directement la conductrice, une part non négligeable des discussions vise ses parents, Nick et Natalie Shirilla. Leur permissivité est dénoncée comme ayant favorisé la dérive de leur fille. Plusieurs commentaires illustrent ce reproche :

Aucune sanction éducative efficace n’aurait été appliquée.

L’adolescente aurait bénéficié d’une trop grande liberté prématurée.

L’indifférence parentale aurait laissé place aux réseaux sociaux comme principal repère.

Certains détails marquent durablement les esprits : le choix vestimentaire inadapté du père lors d’une interview télévisée sur le drame a notamment choqué.

L’éthique du true crime questionnée face à un drame humain

Ce nouveau documentaire relance aussi le débat sur les limites éthiques du genre true crime. À travers témoignages croisés et archives issues des réseaux sociaux — dont beaucoup proviennent eux-mêmes de Shirilla —, le film dévoile la complexité humaine derrière les faits divers. La présence controversée d’amis refusant de parler à la police, mais acceptant Netflix, alimente encore l’ambiguïté ambiante.

Difficile, au final, d’en sortir indemne : au-delà du fait divers tragique, c’est tout un malaise générationnel et sociétal que « The Crash » met en lumière. Une expérience éprouvante… à aborder avec prudence.