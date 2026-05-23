Damon Lindelof : ses projets Star Wars avortés auraient bouleversé la saga à jamais

Les projets Star Wars envisagés par Damon Lindelof, créateur de la série Lost, promettaient une transformation majeure de la saga. Leur mise en œuvre aurait marqué un tournant décisif et durable dans l’histoire de la franchise emblématique.

Tl;dr Lindelof a été évincé d’un projet Star Wars audacieux.

Son film devait opposer nostalgie et révision du mythe.

La difficulté à définir la suite après Rey a pesé.

Un projet Star Wars avorté qui continue de faire parler

Derrière le retour annoncé de Star Wars sur grand écran avec « The Mandalorian and Grogu », c’est un tout autre récit qui agite aujourd’hui la communauté des fans. Beaucoup s’interrogent moins sur les projets en cours que sur ceux qui n’ont jamais vu le jour. Parmi les propositions écartées, certaines ont acquis une aura quasi mythique, à l’image du long-métrage consacré à Ben Solo, imaginé par Steven Soderbergh, ou encore la version initiale de « Duel of the Fates » signée Colin Trevorrow. Mais une idée intrigue particulièrement : celle de Damon Lindelof, showrunner derrière « Lost » ou « Watchmen », dont la vision ambitieuse aurait pu bouleverser la saga.

Lindelof, entre nostalgie et volonté de rupture

Lors d’une récente intervention dans le podcast « House of R », l’auteur américain a levé un coin du voile sur ce qu’aurait pu être son film. Sollicité par Lucasfilm, Lindelof explique avoir été engagé puis finalement remercié après deux années de développement. Avec son ton pince-sans-rire habituel, il confie : « [Lucasfilm] m’a demandé ce que je pensais qu’un film Star Wars devrait être. Je leur ai dit, ils m’ont embauché… puis, deux ans plus tard, ils m’ont licencié. »

Au-delà de cette anecdote, il détaille le cœur philosophique de son projet : une confrontation directe entre la force de la nostalgie et celle de la révision. Avec ses partenaires Justin Britt-Gibson et Rayna McClendon, Lindelof souhaitait ouvrir dans Star Wars une réflexion inédite : « Il y a une Force de nostalgie et une Force de révision qui s’opposent… Faisons la Réforme protestante dans Star Wars, et voyons si ça fonctionne. »

L’après-Rey, un casse-tête narratif pour Lucasfilm

Toutefois, si certains auraient volontiers troqué l’attendu « The Mandalorian and Grogu » contre une telle prise de risque créative, l’écrivain admet que les défis étaient colossaux. Interrogé sur l’abandon du projet par les animatrices Joanna Robinson et Mallory Rubin, il évoque un travail d’écriture laborieux et une difficulté persistante à situer le film dans la chronologie post-The Rise of Skywalker.

Il liste ainsi les principales contraintes rencontrées :

Saisir le juste ton pour séduire anciens comme nouveaux publics ;

Dessiner l’avenir du mythe après le départ des personnages historiques ;

S’interroger sur l’identité centrale : Rey ? Ou désormais Mando et Grogu ?

The Mandalorian comme nouvelle référence ?

À l’heure où Lucasfilm s’apprête à tourner la page Skywalker pour mieux imposer Mando et Grogu – prochainement au cinéma le 22 mai 2026 –, reste cette question brûlante posée par Lindelof : « Sont-ce eux désormais le centre gravitationnel de Star Wars ? » Un débat loin d’être tranché chez les passionnés.