« The Wild Robot 2 » : Lupita Nyong’o et le réalisateur se disent optimistes

Le réalisateur et la star Lupita Nyong'o expriment leur optimisme pour "The Wild Robot 2".

Tl;dr Le film The Wild Robot connaît un succès modeste au box-office.

Les créateurs du film sont enthousiastes à l’idée d’une suite.

Malgré une concurrence féroce, le film a dépassé les attentes du studio.

Un succès modeste pour The Wild Robot

L’adaptation cinématographique du roman de Peter Brown, The Wild Robot, a fait un départ modeste au box-office. Le film raconte l’histoire de Roz, un robot naufragé qui doit survivre sur une île déserte et qui noue des liens inattendus avec la faune locale. Réalisé par Chris Sanders de How to Train Your Dragon et avec Lupita Nyong’o dans le rôle de Roz, le film est déjà considéré comme l’un des plus acclamés de l’année.

Une suite envisagée avec enthousiasme

Dans une récente interview avec NBC Insider, Sanders a exprimé son enthousiasme à l’idée de réaliser une suite à The Wild Robot. Il a décrit le film comme l’un des plus personnels de sa carrière, étant le fruit d’un travail d’amour de toute l’équipe. Nyong’o a également fait part de son excitation à l’idée de participer au prochain volet, soulignant que la série originale compte trois romans et affirmant qu’elle serait ravie de « revisiter son personnage en un clin d’œil« .

Un film qui dépasse les attentes malgré la concurrence

Malgré le fait que le film vient tout juste de sortir, The Wild Robot a déjà reçu une note de 98 % de la part des critiques sur Rotten Tomatoes et 98 % « Vérifié Chaud » de la part du public. Cependant, la rentabilité financière est le véritable indicateur de la possibilité d’une suite. Bien que le film ait fait un démarrage plus fort que prévu, avec plus de 11 millions de dollars de recettes le jour de sa sortie, The Wild Robot doit encore faire ses preuves pour devenir un véritable succès.