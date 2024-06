“A Quiet Place: The Road Ahead” arrive sur PC, PlayStation et Xbox cette année

L'histoire racontée par le jeu d'horreur en mode solo sera différente de celle des films.

Tl;dr Un jeu inspiré du film Sans un bruit sort bientôt.

C’est une aventure horrifique en première personne développée par Stormind Games.

Le jeu a été annoncé en 2021 par l’éditeur Saber Interactive.

Un prélude au film sort également en salles ce mois-ci.

Une adaptation vidéoludique de “A Quiet Place”

Six ans après la sortie du film original, l’univers effrayant de A Quiet Place (Sans un bruit, en français) va se déployer sur une nouvelle scène : celle des jeux vidéos. Stormind Games, connu pour ses titres Remothered et Batora: Lost Haven, prépare l’arrivée imminente d’un jeu inspiré du long-métrage, intitulé A Quiet Place: The Road Ahead.

L’horreur au premier plan

Vous incarnerez une jeune femme tentant d’échapper à ces “créatures terrifiantes”, tout en affrontant ses peurs intérieures et les conflits familiaux. Votre unique ligne de défense ? Des outils de fortune, tels qu’une lampe torche ou un détecteur de bruit fait maison. Le moindre son pourrait bien signifier votre fin.

Un projet original de Saber Interactive

L’initiative de cette adaptation vidéoludique vient de l’éditeur Saber Interactive, qui avait déjà annoncé ce projet en 2021, avec à l’époque une sortie prévue pour 2022. Un délai plus long que prévu et un probable changement de studio plus tard, le jeu semble désormais sur le point d’être lancé.

Un prélude cinématographique avec Lupita Nyong’o

Parallèlement au jeu, l’univers de Sans un bruit poursuit son expansion sur grand écran. Un préquel intitulé A Quiet Place: Day One sortira en effet en salles ce mois-ci. Au casting, nous retrouverons la brillante Lupita Nyong’o accompagnée de Joseph Quinn, célèbre pour son rôle dans Stranger Things.