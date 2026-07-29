Severance saison 3 : Ben Stiller envoie enfin un signal rassurant

Un post de Ben Stiller relance sérieusement l’attente autour de Severance. Et il suggère surtout une chose clé pour la suite du final de la saison 2.

En bref Ben Stiller relance la piste de la saison 3

La suite pourrait reprendre juste après le final

Aucune date de sortie pour l’instant

Le vrai sujet, ce n’est même plus de savoir si Severance reviendra. C’est où la saison 3 choisira de reprendre après une fin de saison 2 franchement brutale.

Le final de la saison 2 n’a laissé personne respirer

Depuis son arrivée sur Apple TV en 2022, Severance s’est installée comme l’une des séries les plus solides du streaming. Les notes de Rotten Tomatoes le montrent assez bien, avec 97 % côté critique et 86 % côté public pour la saison 1, puis 94 % et 74 % pour la saison 2. Histoire singulière, casting très haut niveau, mise en scène signée notamment Ben Stiller, la série coche pas mal de cases.

Mais l’attente autour de la saison 3 vient surtout du dernier épisode. On y voit Innie Mark et Outie Mark tirer dans deux directions opposées, chacun voulant sauver la personne qu’il aime, Helly pour l’un, Gemma pour l’autre. Au bout du compte, c’est Innie Mark qui garde le contrôle, attrape la main de Helly et s’enfuit avec elle, pendant que Gemma reste là, sidérée. Résultat ? Un cliffhanger massif.

Le post de Ben Stiller pointe vers une reprise immédiate

C’est là que le message publié sur X par Ben Stiller devient intéressant. Le réalisateur a partagé une image montrant Helly et Innie Mark courant ensemble dans un couloir teinté de rouge, avec la phrase « Revenir au travail, c’est revenir chez soi. » signée Kier Eagan.

L’image colle directement à ce que les spectateurs ont vu en dernier dans la saison 2. Et ça change beaucoup de choses. Le signal, en gros, c’est que la saison 3 pourrait reprendre exactement à cet instant, sans ellipse, sans détour, sans couper l’élan du final.

C’est aussi un petit signal sur le tournage

Rien n’est confirmé à ce stade, il faut rester simple. Mais ce genre de publication, à ce moment précis, ressemble quand même à un indice que la machine avance. Certains y voient déjà le signe que le tournage de la saison 3 a peut-être commencé, ou qu’il est sur le point de se lancer.

Pour l’instant, Severance n’a toujours pas de date de sortie pour cette nouvelle salve d’épisodes. Ce post ne règle donc pas le calendrier. Il suggère juste un mouvement, et après une attente assez lente, ce n’est pas rien.

Une bonne nouvelle, surtout après l’exemple Stranger Things

Pourquoi ce détail compte autant ? Parce qu’un saut dans le temps n’avait rien d’impossible. Et on a vu récemment ce que ça pouvait produire avec Stranger Things saison 5, critiquée pour avoir démarré bien après le gros choc de la saison 4, en laissant une partie de l’après-coup hors champ.

Si Severance évite ce choix, c’est une vraie bonne nouvelle. Vous gardez la tension intacte, vous prolongez la décision d’Innie Mark sans la refroidir, et vous traitez enfin ce que les fans veulent voir tout de suite, les conséquences immédiates. Pour une série qui joue autant sur la fracture entre identité, mémoire et contrôle, ce point-là n’a rien d’un détail.