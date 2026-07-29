Ghost Rider : Eva Mendes relance le clin d’œil Marvel de Ryan Gosling

Après l’officialisation de Ryan Gosling en Ghost Rider dans le MCU, Eva Mendes a réagi sur Instagram avec un rappel malin à son propre passé Marvel.

En bref Ryan Gosling sera bien le nouveau Ghost Rider

Eva Mendes lui répond avec un clin d’œil Marvel

Le film du MCU est attendu en 2028

Le plus intéressant, ici, ce n’est pas seulement l’arrivée de Ryan Gosling dans le MCU. C’est la petite boucle que ça referme avec Eva Mendes, qui avait déjà un pied dans l’univers Marvel bien avant lui.

Un casting qui réveille une vieille connexion Marvel

Pendant le panel Hall H de la San Diego Comic-Con, Marvel a confirmé que Ryan Gosling incarnera Ghost Rider au cinéma. L’annonce n’est pas sortie de nulle part. L’acteur parlait de ce rôle depuis des années, au point que beaucoup l’avaient fini par associer au personnage avant même l’officialisation.

Et il y a ce détail assez savoureux. Depuis 2011, Gosling partage sa vie avec Eva Mendes, avec qui il a deux filles. Or Mendes a déjà joué dans un film Marvel, et pas n’importe lequel, le premier Ghost Rider sorti en 2007 avec Nicolas Cage.

Le clin d’œil d’Instagram n’a rien d’anodin

Sur Instagram, Eva Mendes a repartagé une vidéo de fan qui rappelait pourquoi pas mal de monde voyait déjà Ryan Gosling en Ghost Rider. La séquence renvoie à The Place Beyond the Pines, le drame de 2012 dans lequel les deux acteurs se sont rencontrés. Gosling y joue un cascadeur à moto, ce qui n’aide pas franchement à calmer les fantasmes de casting.

Le vrai clin d’œil, c’est sa légende. Mendes a simplement écrit « Love, Roxy ». Roxy, c’est Roxanne Simpson, son personnage dans le film de 2007.

Marvel garde encore le vrai secret

Ce message rappelle aussi un point que l’annonce n’a pas réglé. Quel Ghost Rider verra-t-on à l’écran ? Roxanne Simpson, dans les comics, est liée à Johnny Blaze depuis Marvel Spotlight #5, où elle apparaît avec le Spirit of Vengeance. Donc selon la version choisie, tout l’entourage du héros peut changer.

Kevin Feige a d’ailleurs laissé entendre que les détails viendraient plus tard, et plutôt par Ryan Gosling lui-même. Le patron de Marvel explique que l’acteur est un grand lecteur des comics et qu’il est arrivé avec une vision précise, nourrie par certaines histoires en particulier. Clairement, le studio vend déjà un projet très porté par son interprète.

Cap sur 2028, avec une équipe déjà identifiée

Le film Ghost Rider est prévu pour 2028. Ryan Gosling a aussi retrouvé des collaborateurs de Star Wars: Starfighter, avec Jonathan Tropper au scénario et Shawn Levy à la réalisation.

Un peu plus tôt cette année, quand on lui rappelait qu’Eva Mendes, elle, avait déjà joué dans Ghost Rider, Gosling s’en amusait avec « Je suis content que l’un de nous ait pu le faire ». C’est fait. Et maintenant, l’enjeu n’est plus le casting. C’est la version du personnage que Marvel veut installer pour la suite.