Pourquoi ces trois séries cultes de 1991 fascinent encore autant en 2026

Trente-cinq ans plus tard, The Kids in the Hall, Æon Flux et Twin Peaks restent des obsessions 90’s. Trois séries qui ont raté le centre, pas la mémoire.

En bref Trois séries de 1991 vivent encore en 2026

Leur force, une vraie singularité formelle

Le culte a battu les audiences

En 2026, leur vraie revanche saute aux yeux. Ces trois séries n’ont pas forcément dominé leur époque, mais elles ont gagné autre chose, la mémoire collective de toute une génération élevée dans les années 1990.

Le culte, ce n’est pas l’audience

À l’époque, 1991 déborde déjà de mastodontes. Roseanne, Seinfeld, The Simpsons, Quantum Leap ou Law et Order occupent le haut de l’affiche. Pourtant, pour de nombreux jeunes téléspectateurs, l’attirance va ailleurs, vers des programmes plus tordus, plus discrets, plus subversifs aussi.

C’est là que se loge le vrai sujet. Pas les plus gros chiffres, mais les séries que le grand public regardait parfois de loin, alors qu’une partie des kids des 90’s y trouvait un ton, une forme, une liberté qu’on ne voyait pas partout.

The Kids in the Hall, l’école du sketch sans filet

La série canadienne démarre en 1989 et s’arrête en 1995. En 1991, le groupe est en plein rythme, avec un humour plus risqué que beaucoup de concurrents du moment. Pendant que Saturday Night Live et In Living Color captent la lumière, The Kids in the Hall construit plus discrètement, sur HBO, un catalogue de sketches devenu culte.

Le détail qui reste, c’est sa mécanique. Les cinq membres masculins du casting jouent presque tous les personnages, hommes comme femmes, et la diffusion sur HBO permet un ton plus adulte. La série a ensuite prolongé sa vie grâce aux rediffusions de Comedy Central, puis avec une nouvelle saison validée par Prime Video en 2020, avec le casting d’origine au complet. Son influence est revendiquée jusque dans South Park ou Portlandia. Pas mal, quand même.

Æon Flux, l’animation MTV qui n’a jamais voulu rassurer

On connaît parfois mieux le film live de 2005 avec Charlize Theron que l’œuvre d’origine. Mauvais réflexe. L’originale, diffusée sur MTV de 1991 à 1995, compte trois saisons et 21 épisodes, après un lancement sous forme de feuilleton en six parties.

Son style visuel compte autant que son récit. L’ensemble penche vers quelque chose de très expérimental, presque expressionniste allemand, avec des lignes de travers qui collent à un monde dystopique peuplé de mutants, de clones et de robots. Denise Poirier prête sa voix à Æon Flux, agente secrète experte en espionnage et en assassinat, engagée dans une guerre sans fin contre le dictateur Trevor Goodchild. Peu de dialogues, presque aucun avant la saison 3, et une violence très frontale. Bref, une série qui ne cherchait jamais à arrondir les angles.

Twin Peaks, le manuel du vrai classique culte

S’il faut un exemple pour définir un culte télévisuel, il est là. Twin Peaks débute sur ABC en 1990, puis s’arrête en 1991 après deux saisons, faute d’audience suffisante. Et pourtant, son héritage devient énorme.

Sur le papier, l’intrigue ressemble à un polar assez simple. L’agent du FBI Dale Cooper, joué par Kyle MacLachlan, arrive dans une petite ville du nord-ouest des États-Unis pour enquêter sur le meurtre de l’adolescente Laura Palmer, incarnée par Sheryl Lee. Mais très vite, la série glisse vers autre chose, un mélange de surnaturel, d’humour décalé, de camp et de pur surréalisme, au point de perdre une partie du grand public.

Résultat ? Une annulation rapide, puis un film, Twin Peaks: Fire Walk with Me, en 1992, et une troisième saison en 2017 sur Showtime. Entre-temps, la série aura décroché 27 nominations aux Primetime Emmy Awards et 2 victoires. Ce genre de trajectoire dit quelque chose de la télévision qui reste, celle qu’on ne consomme pas seulement, mais qu’on rumine pendant des décennies.