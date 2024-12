Star Wars: Skeleton Crew confirme une chose sur les grandes franchises de science-fiction

La série Star Wars démontre une chose avec Skeleton Crew : les grandes franchises de science-fiction peuvent toujours surprendre

Star Wars : Skeleton Crew, un vent de fraîcheur pour la saga

La nouvelle série Disney+ « Star Wars : Skeleton Crew« parie sur le charme nostalgique et l’audace de l’aventure, avec des enfants pour héros principaux. Un concept risqué, mais qui pourrait s’avérer gagnant à l’instar de « Stranger Things« .

Un renouveau pour la franchise

En mélangeant avec brio le retour de races extraterrestres obscures et l’émerveillement d’un enfant découvrant pour la première fois une galaxie lointaine, « Star Wars : Skeleton Crew » offre une perspective rafraîchissante sur l’univers Star Wars. Ses personnages principaux, délibérément plus jeunes et inexpérimentés, offrent une porte d’entrée pour les jeunes fans et permettent aux plus âgés de se replonger dans leurs premières découvertes de la franchise.

Traditionnellement, les séries en live-action de Star Wars ont été plutôt prudentes. Les séries « risky » comme « Skeleton Crew » pourraient cependant aider à orienter la franchise vers des directions encore plus audacieuses, comme l’ont fait d’autres grandes franchises de science-fiction, avec un succès quasi invariable.

Lorsqu’une saga de science-fiction ose, le résultat peut être étonnant

En regardant votre liste de films de science-fiction préférés, il y a de fortes chances que vous y trouviez plus d’un film qui constitue la plus grande expérience stylistique de la franchise en question. Par exemple, le film « Star Trek IV: The Voyage Home » (1986) de Leonard Nimoy, une comédie sans fatalité basée sur le voyage dans le temps, pourrait être votre choix pour le meilleur film de Star Trek.

Plus récemment, « Prey » (2022) a renouvelé la franchise habituellement contemporaine et futuriste de « Predator » en mettant en scène un chasseur Yautja contre une guerrière Comanche du XVIIIème siècle, Naru (Amber Midthunder), et sa tribu. Cette expérience audacieuse a revitalisé la franchise et pourrait bien être le meilleur film Predator.

Un potentiel encore à confirmer

Il est encore trop tôt pour dire si « Star Wars: Skeleton Crew » peut se mesurer à de tels classiques. Cependant, si elle conduit à des prises de risque plus audacieuses pour la franchise, elle pourrait au moins servir de précurseur à quelque chose de plus grand et d’encore plus imaginatif.