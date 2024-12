Star Wars : un personnage oublié de The Mandalorian revient dans Skeleton Crew

Le deuxième épisode de Skeleton Crew ravive la mémoire d'un personnage de la série télévisée The Mandalorian.

Tl;dr Le deuxième épisode de « Star Wars: Skeleton Crew » introduit de nouveaux personnages et lieux.

Vane, un personnage secondaire de « The Mandalorian », fait une apparition.

Vane pourrait jouer un rôle important dans l’intrigue de « Skeleton Crew ».

Un voyage galactique avec « Star Wars: Skeleton Crew »

Le premier épisode de « Star Wars: Skeleton Crew » nous a amenés sur une planète isolée, présentant aux téléspectateurs un quatuor de jeunes personnages. Cependant, le deuxième épisode propulse ces derniers, ainsi que les spectateurs, dans une aventure spatiale.

Des visages familiers et de nouvelles découvertes

En plus d’explorer de nouveaux lieux comme le mystérieux vaisseau spatial Onyx Cinder et une station spatiale sordide, nos héros, Wim, Fern, KB et Neel, rencontrent de nouveaux personnages, dont le droïde de première classe SM-33. Mais ce n’est pas tout, car un visage familier fait également son apparition. Il s’agit de Vane, le pirate Nikto à la tête épineuse, qui a déjà fait ses preuves en tentant d’extorquer Greef Karga et Din Djarin dans la troisième saison de « The Mandalorian ».

« Vane n’est pas un personnage majeur, mais sa présence dans l’univers de Star Wars est bien établie. Reste à savoir si son apparition dans « Skeleton Crew » est un simple caméo ou s’il jouera un rôle plus important dans le futur. »

Le rôle de Vane dans « Skeleton Crew »

Vane n’est pas exactement ce que l’on pourrait appeler un grand méchant à la hauteur de Darth Vader. Cependant, il semble avoir le don de survivre aux situations les plus périlleuses. Dans « Skeleton Crew », il tente d’intimider nos jeunes héros pour obtenir leurs crédits, mais se fait rapidement mettre à sa place par le droïde SM-33. En dépit de ses échecs, Vane pourrait bien se révéler être un maillon important dans les intrigues galactiques de la série.

« Star Wars: Skeleton Crew » mélange habilement nouveaux personnages et figures familières, offrant un équilibre parfait entre découverte et nostalgie. Il reste à voir si d’autres visages connus feront leur apparition dans les épisodes à venir.