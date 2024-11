The Mandalorian & Grogu : ce que l’on sait sur le prochain film Star Wars

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le prochain film de Star Wars mettant en scène Le Mandalorien et Grogu.

Les détails du scénario et du casting complet restent secrets, mais une sortie est prévue pour le 22 mai 2026.

Le créateur de la série « The Mandalorian », Jon Favreau, dirige le nouveau film.

Une nouvelle aventure intergalactique se prépare

The Mandalorian et Grogu, deux personnages phares de l’univers Star Wars, reviennent sur grand écran pour notre plus grand plaisir. Après le succès mondial de la série « The Mandalorian » sur Disney Plus, les fans attendent avec impatience ce nouveau projet très prometteur.

Le mystère règne autour du film

À ce jour, les détails concernant l’intrigue et le casting complet demeurent secrets. Cependant, une première bande-annonce a été dévoilée lors de la D23 2024, suscitant des réactions enthousiastes parmi les spectateurs. La date de sortie a été confirmée : le 22 mai 2026, nous pourrons enfin découvrir cette nouvelle aventure Star Wars mettant en scène notre duo père/fils préféré.

Une suite attendue

Pour rappel, la troisième saison de « The Mandalorian » s’est conclue sur Mando et Baby Yoda qui s’installent ensemble sur Nevarro. Il semblait que leur histoire s’arrêtait là, mais l’annonce du film a clairement indiqué que nous n’avions pas fini de les voir. Jon Favreau, le créateur de la série « The Mandalorian », dirige le nouveau film, tandis que Dave Filoni, créateur d’Ahsoka, et Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, sont à la production.

Et l’avenir de la série ?

L’incertitude plane autour de la possibilité d’une quatrième saison de « The Mandalorian ». Initialement prévue en plus du film, des rumeurs ont semé le doute. Pour l’instant, le futur de la série reste incertain.