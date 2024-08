Star Wars : un changement majeur pour Grogu dans le film The Mandalorian

Grogu, ou "Baby Yoda", est une créature fascinante de The Mandalorian, mêlant mystère et douceur avec ses pouvoirs de Force et son apparence unique.

Tl;dr The Mandalorian & Grogu prévoit d’amener de grands changements pour Grogu.

Grogu semble plus indépendant et actif, aidant Din Djarin dans ses missions.

Le lien entre Din Djarin et Grogu évolue, passant d’un rapport père-fils à un rapport mentor-apprenti.

Grogu n’est plus simplement « Baby Yoda », il grandit et devient un guerrier Mandalorien.

Un nouveau chapitre pour Grogu

Dans le prochain film de la saga Star Wars, The Mandalorian & Grogu, le personnage de Grogu, connu de tous comme « Baby Yoda », connaît une évolution marquante. Jusqu’ici perçu comme le jeune et adorable acolyte de Din Djarin, Grogu a su démontrer sa capacité à se défendre et même à protéger autrui.

Grogu : de la dépendance à l’indépendance

The Mandalorian & Grogu va dévoiler un Grogu plus autonome, notamment lors d’une mission sur une planète enneigée. Loin d’être désormais cantonné au rôle de faire-valoir de Din, Grogu accomplit sa propre tâche, aidant activement son père et mentor Mandalorien. C’est une évolution significative pour ce personnage qui, jusqu’alors, était toujours à la droite de Din.

Un nouveau lien entre Din Djarin et Grogu

Leur relation aussi a évolué. La confiance de Din en Grogu est telle qu’il le laisse accomplir seul sa mission, le considérant davantage comme un apprenti Mandalorien que comme un simple enfant à protéger. Cette évolution n’est guère surprenante, Din ayant toujours fait preuve d’une foi inébranlable en Grogu.

Le passage à l’âge adulte de Grogu

Plus que tout, cette évolution souligne le passage à l’âge adulte de Grogu. Si le surnom « Baby Yoda » lui collera toujours à la peau, Grogu n’est plus un bébé. Capable de se protéger et de protéger les autres, il s’efforce d’embrasser pleinement son rôle de guerrier Mandalorien, abandonnant progressivement ses traits enfantins.