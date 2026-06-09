Pourquoi le film Magneto n’a jamais vu le jour chez les X-Men

Prévu comme un spin-off centré sur Magneto, le film a fini abandonné après l’échec de Wolverine. Une partie de ses idées a survécu dans First Class.

En bref Le sort du film dépendait de Wolverine

First Class a absorbé ses meilleures idées

Le script était plus sombre et intime

L’échec de X-Men Origins: Wolverine a sans doute tué Magneto avant même qu’il puisse exister. C’est le point clé. Chez 20th Century Fox, le projet faisait partie d’une stratégie de préquels lancée après le succès de X2, avec un film sur Wolverine et un autre sur Magneto annoncés dès 2004.

Le spin-off a d’abord été victime de Wolverine

À l’époque, le studio veut prolonger la marque X-Men au-delà de la trilogie. Après le raté de X-Men: The Last Stand, revenir dans le passé paraît logique. En 2007, le titre X-Men Origins: Wolverine officialise même un vrai label, pensé pour se décliner.

Sauf que l’été 2009 change tout. Le film sur Wolverine sort, se fait étriller, et son box-office, environ 344 millions d’euros (373 millions de dollars) pour un budget d’environ 138 millions d’euros (150 millions de dollars), reste inférieur à X2 et The Last Stand. La productrice Lauren Shuler Donner avait expliqué que l’avenir de Magneto dépendrait de ce résultat. En décembre 2009, le couperet tombe, la série Origins est abandonnée.

First Class a récupéré l’idée au lieu de la prolonger

Mais Fox ne renonce pas au personnage. Le studio a un autre préquel en chantier, X-Men: First Class. Sur le papier, il devait parler des premiers élèves de l’école de Xavier. Dans les faits, sous l’impulsion de Bryan Singer, le film se recentre sur les jeunes années de Charles Xavier et Erik.

Résultat, X-Men Origins: Magneto devient redondant. Singer expliquait en 2009 que First Class utiliserait probablement une partie de l’histoire de Magneto et pourrait donc la supplanter. C’est exactement ce qui s’est passé. D’ailleurs, Sheldon Turner, scénariste de Magneto, conserve un crédit d’histoire sur First Class.

Le scénario racontait un Magneto bien plus intime

Le script qui a circulé en ligne raconte un film de moins de deux heures, construit autour d’un Magneto âgé se rendant à une commémoration de la libération d’Auschwitz. Ensuite, retour en 1944. Erik subit les expériences du docteur Kleinmein, rencontre Magda, puis refait sa vie en Ukraine avec leur fille Anya.

Là, le projet devient plus âpre. Après avoir tué un ancien soldat d’Hitler lors d’une bagarre, Erik voit un village incendier sa maison et tuer sa famille. Plus tard, il traque des anciens nazis à Paris puis en Argentine, croise un agent de la CIA, se heurte à Robert Kelly, rejoint Israël, retrouve sa grand-mère Rachel, puis rencontre enfin Charles Xavier, ici thérapeute autant que télépathe.

La fin liait déjà leur amitié et leur rupture. Erik découvre que Kleinmein travaille pour les États-Unis via Operation Paperclip, le tue, aide Charles à sauver des enfants cobayes, puis achète avec lui un terrain à Westchester. Mais il enfile ensuite le casque qui bloque la télépathie de son ami. Tout est déjà là, en plus retenu.

Pourquoi Fox a préféré une autre voie

Le plus intéressant, c’est peut-être ce contraste. Le script de Turner paraît sombre, resserré, presque austère, quand First Class, réalisé ensuite par Matthew Vaughn, choisit plus d’action, plus d’humour, plus de couleurs. Et, franchement, on comprend le calcul de Fox.

Le studio devait sauver la franchise, pas seulement signer un bon drame sur Magneto. First Class garde la traque, l’ennemi personnel, le casque, la relation avec Charles, mais rend le tout plus spectaculaire avec Sebastian Shaw. Le projet initial n’était pas une mauvaise idée, loin de là. Il a juste été rattrapé par la réalité d’un studio qui cherchait un rebond plus large. À moyen terme, ça dit quelque chose de simple sur les films de super-héros, le meilleur concept ne survit pas toujours au mauvais spin-off d’à côté.