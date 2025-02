X-Men : le casting pour le prochain film Marvel est en cours

Il semblerait que Marvel Studios soit en train de passer des castings pour un nouveau film de l'univers cinématographique Marvel mettant en scène les X-Men.

Tl;dr Le casting du film X-Men de Marvel Studios est en cours.

Possible début de tournage en 2026 pour une sortie fin 2027.

L’ère des mutants dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU) est amorcée.

Une nouvelle génération de X-Men

Les amateurs de super-héros vont se réjouir : l’inscription à l’école Xavier pour Jeunes Surdoués a commencé. Le très attendu reboot du film X-Men de Marvel Studios, qui intégrera l’équipe mutante dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU), pourrait commencer son tournage en 2026 pour une sortie prévue fin 2027, après Avengers: Secret Wars. On parle d’acteurs montants pressentis pour des rôles majeurs dans ce premier film X-Men depuis l’acquisition de 21st Century Fox par Disney en 2019.

Un casting prometteur

Les rumeurs indiquent que la première classe prospective de X-Men pourrait inclure Harris Dickinson, connu pour ses rôles dans The Iron Claw et Babygirl, dans le rôle de Scott Summers, alias Cyclope. Sadie Sink, de Stranger Things et The Whale, pourrait interpréter la télépathe Jean Grey. Quant à Julia Butters, que l’on a pu voir dans Once Upon a Time… in Hollywood et The Gray Man, elle serait envisagée pour le rôle de Kitty Pryde/Shadowcat.

Le retour des mutants

La nouvelle ère des mutants dans l’Univers cinématographique Marvel est en marche. Depuis l’acquisition de Fox en 2019, Marvel Studios a progressivement intégré des mutants dans le MCU. En 2022, la série Disney+ Ms. Marvel a révélé que Kamala Khan, incarnée par Iman Vellani, était une mutante. Des mutants sont également apparus dans les films Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Black Panther: Wakanda.

Kevin Feige, président et producteur de Marvel Studios, a annoncé que le film X-Men de Marvel comporterait un mélange de mutants bien connus et moins connus. Selon ses mots, « nous avons une richesse embarrassante de personnages X-Men. Vous verrez probablement un mélange de personnages que vous avez déjà vus et de personnages que vous n’avez jamais vus auparavant. »