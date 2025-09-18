Leonardo DiCaprio dévoile le rôle qui l’a le plus marqué — et c’est inattendu

Lors d’une récente interview, Leonardo DiCaprio a confié quel personnage l’a le plus marqué au cours de sa carrière. L’acteur oscarisé surprend en évoquant un rôle inattendu, révélant l’impact durable que celui-ci a eu sur lui.

Tl;dr DiCaprio considère « The Aviator » comme un tournant clé.

Ce rôle a marqué sa crédibilité d’acteur sérieux.

Son engagement influence toujours ses choix actuels.

C’est une confidence qui en dit long sur la trajectoire de Leonardo DiCaprio. Interrogé lors de la promotion de son prochain film, One Battle After Another, qui sortira en salles le 26 septembre, l’acteur est revenu sur le personnage qui l’a durablement marqué : Howard Hughes, qu’il a incarné dans le film The Aviator sous la direction de Martin Scorsese. Après une décennie passée à mûrir ce projet, DiCaprio admet que ce rôle représente une étape décisive : « C’était la première fois que je pensais à un film aussi longtemps… Ce fut un moment charnière de ma vie, donc je suppose que c’est “The Aviator” qui m’a le plus marqué. »

L’après-Titanic : vers la reconnaissance artistique

Avant cette performance remarquée, la carrière de Leonardo DiCaprio était déjà placée sous les projecteurs grâce au phénomène Titanic. Mais derrière l’image du jeune premier, il aspirait à se forger une réputation d’acteur complet. Le tournant s’opère avec des choix audacieux – notamment sa collaboration avec Scorsese, amorcée dans Gangs of New York. Pourtant, c’est véritablement avec The Aviator, biopic exigeant centré sur un personnage complexe et tourmenté, que le milieu du cinéma commence à le prendre au sérieux.

L’exigence comme marque de fabrique

Loin d’être son plus gros succès populaire ou critique – ni box-office ni Oscars n’auront consacré pleinement ce film –, The Aviator reste tout de même salué par onze nominations aux Academy Awards. Pour DiCaprio, cette expérience dépasse la simple performance : il y découvre aussi le poids de la production et le sens des responsabilités. Sa nomination à l’Oscar du meilleur acteur vient alors confirmer son virage vers une carrière d’excellence.

Une liste suffit à illustrer cet engagement :

Titres variés et collaborations prestigieuses

Diversité des rôles interprétés

Dédoublement acteur-producteur dès The Aviator

L’héritage d’une méthode exigeante

Cette approche rigoureuse ne l’a pas quitté. Que ce soit en tyran charismatique dans « Django Unchained » ou en père tourmenté dans « Inception », chaque projet porte la marque d’un investissement total. Aujourd’hui encore, alors que les premiers échos autour de « One Battle After Another » sont dithyrambiques et font déjà naître des rumeurs d’Oscar, difficile de ne pas y voir l’ombre persistante de cette exigence née avec Howard Hughes. Quoi qu’il advienne désormais, les leçons tirées de « The Aviator » continueront d’accompagner la carrière d’un acteur devenu référence.