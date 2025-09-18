Méconnaissable, 50 Cent incarne Balrog dans le film live-action Street Fighter

Pour les besoins du prochain film live-action adapté de la saga Street Fighter, le rappeur et acteur 50 Cent incarne Balrog. Sa transformation physique pour ce rôle emblématique le rend méconnaissable, surprenant ainsi ses fans et les amateurs de jeux vidéo.

Un casting prestigieux pour une adaptation assumée et décalée.

Sortie en salles prévue le 16 octobre 2026.

Un retour musclé de « Street Fighter » au cinéma

L’univers vidéoludique de « Street Fighter » s’apprête à faire un come-back fracassant sur grand écran, porté par un casting impressionnant et une ambition décomplexée. Après plusieurs adaptations pour le moins discutables — des défenseurs persistent à trouver du charme au film de 1994, mais rares sont ceux à défendre « Street Fighter: The Legend of Chun-Li » sorti en 2009 — Hollywood retente l’expérience. Cette fois-ci, c’est sous la direction du réalisateur japonais Kitao Sakurai que l’équipe tourne actuellement en Australie, misant ouvertement sur l’esprit extravagant qui a fait la renommée du jeu original.

50 Cent, transformation radicale pour Balrog

Parmi les choix audacieux du casting, la présence de 50 Cent, alias Curtis Jackson, fait beaucoup parler. Le rappeur et acteur endosse le rôle de Balrog, boxeur afro-américain largement inspiré de Mike Tyson. Sur les réseaux sociaux, il a partagé un aperçu de sa métamorphose physique : « Je ne m’attends pas à ce que vous compreniez mon niveau de discipline, mais regardez, c’est divertissant. ‘Street Fighter’ bientôt… puis ‘Street Fighter II BALROG’ ! Tous les chemins mènent à Shreveport. » Son investissement dans la préparation laisse présager une interprétation fidèle – ou du moins mémorable – à l’image des personnages outranciers du jeu.

Une distribution cinq étoiles et des ambitions affichées

Le film ne mise pas uniquement sur le phénomène nostalgique : il s’entoure d’une brochette d’acteurs venus d’horizons divers. On retrouvera notamment :

Noah Centineo (Ken Masters), Andrew Koji (Ryu), et Callina Liang (Chun-Li), figures majeures pour les fans.

Jason Momoa, méconnaissable en Blanka, mais aussi des personnalités telles que Cody Rhodes, Roman Reigns, ou encore David Dastmalchian.

Cette superproduction entend assumer pleinement le côté délirant et coloré de la franchise, loin d’une adaptation trop sérieuse ou réaliste.

L’espoir d’un renouveau pour les adaptations vidéoludiques

Après les succès critiques et publics récents comme « The Last of Us » ou « Fallout », le cinéma cherche à capitaliser sur l’engouement pour les univers interactifs. Les projets tels que « The Super Mario Bros. Movie » ou la saga « Sonic » ont ouvert la voie à cette nouvelle vague. En misant sur l’autodérision et une fidélité visuelle appuyée aux jeux Capcom, « Street Fighter » espère séduire un large public… tout en s’adressant directement aux fans inconditionnels.

Le rendez-vous est fixé : cette nouvelle adaptation débarquera en salles françaises le 16 octobre 2026. Reste à savoir si ce pari audacieux redorera enfin le blason cinématographique de la franchise légendaire.