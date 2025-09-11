L’affrontement Street Fighter–Mortal Kombat devient réalité, mais pas comme on l’imaginait

Les univers emblématiques de Street Fighter et Mortal Kombat s’apprêtent à se croiser, mais d’une manière qui pourrait surprendre les fans. Cette rencontre attendue ne se déroulera pas exactement sous la forme d’un affrontement classique.

Tl;dr Sortie simultanée de deux films cultes en 2026.

Mortal Kombat II favori face à Street Fighter .

favori face à . Crossover rêvé toujours absent, espoir persistant chez les fans.

Deux géants du jeu vidéo de retour sur grand écran

Si l’on parle des légendes du jeu de combat, difficile d’ignorer la rivalité mythique qui oppose depuis trois décennies Mortal Kombat et Street Fighter. Et pourtant, jamais ces deux univers n’ont officiellement fusionné sur grand écran ou manette en main. Mais 2026 promet un événement rare : le retour quasi simultané des deux franchises au cinéma. Pour certains, c’est une consolation face à l’absence persistante du fameux crossover tant espéré.

Mortal Kombat et Street Fighter : un duel sans véritable affrontement

Les dates sont fixées : le très attendu Mortal Kombat II envahira les salles obscures le 15 mai 2026, suivi de près par une nouvelle adaptation cinématographique de Street Fighter, attendue le 16 octobre de la même année. Les fans devront donc patienter pour voir Liu Kang et Ryu s’affronter directement, mais pourront au moins savourer ce « double-header » inédit. Il n’en reste pas moins que l’idée d’un film ou d’un jeu réunissant les deux licences demeure un serpent de mer dans l’industrie vidéoludique.

Des antécédents contrastés au cinéma

Si l’on se replonge dans les années 1990, on constate que cette situation s’était presque produite : la première adaptation live de Street Fighter était sortie juste avant Noël 1994, tandis que le premier film Mortal Kombat débarquait huit mois plus tard, en août 1995. Au box-office, chacun avait tiré son épingle du jeu – avec respectivement 100 millions de dollars pour Capcom et 122 millions pour Midway. Néanmoins, le temps a été nettement plus clément envers l’héritage cinématographique de Mortal Kombat, souvent cité comme référence positive parmi les adaptations vidéoludiques.

Des perspectives inégales pour 2026… et un rêve toujours vivant

Face à la prochaine confrontation indirecte, un constat s’impose : Mortal Kombat II semble partir avec un avantage certain en termes d’attentes et de notoriété. Son prédécesseur sorti en 2021 avait séduit malgré des critiques mitigées et son succès sur HBO Max a consolidé la franchise. En face, Street Fighter doit composer avec une histoire cinématographique nettement plus chaotique – même si certains rappellent le succès critique du web-série Assassin’s Fist. Pour séduire à nouveau le public, la franchise Capcom devra sans doute miser sur une campagne marketing inventive.

Certains observateurs listent les clés qui pourraient ouvrir la voie à un vrai crossover :

L’engagement conjoint des éditeurs historiques.

L’intégration d’une intrigue « multivers » façon Marvel/DC.

Une synergie entre film événement et jeu vidéo dédié.

En attendant qu’un tel projet devienne réalité – profitant peut-être du goût actuel pour les mondes parallèles – il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à ce double rendez-vous cinématographique unique en son genre.