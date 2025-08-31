La sortie de Mortal Kombat 2 est décalée de plusieurs mois

Warner Bros. Pictures décale la suite tant attendue de Mortal Kombat pour profiter d’une période de sortie plus favorable.

Tl;dr Mortal Kombat 2 a été repoussé au 15 mai 2026, Warner Bros. Pictures visant la période estivale pour maximiser le box-office.

L’été est choisi stratégiquement, inspiré par le succès commercial de films récents comme Final Destination: Bloodlines.

L’engouement grandit grâce à une bande-annonce virale et une concurrence limitée, laissant présager un nouveau succès pour la franchise.

Les amateurs de la saga vidéoludique et cinématographique devront s’armer de patience. Initialement prévue pour l’automne 2025, la sortie du très attendu Mortal Kombat 2 est désormais fixée au 15 mai 2026. Un report conséquent de sept mois qui n’est pas sans raison : Warner Bros. Pictures semble vouloir capitaliser sur la dynamique d’une sortie estivale, période traditionnellement synonyme de fréquentation record dans les salles obscures.

L’été, terrain de jeu des blockbusters

Ce déplacement n’est pas anodin. L’expérience récente a montré que placer un film-événement en plein cœur du printemps peut se révéler payant. L’exemple de Final Destination: Bloodlines, également lancé par Warner Bros. Pictures en mai dernier, reste dans toutes les têtes : il s’est imposé comme le plus grand succès commercial de la franchise. Il est donc tentant pour le studio d’espérer réitérer l’exploit avec une licence aussi emblématique que celle de Mortal Kombat. D’autant qu’en octobre, le calendrier s’annonçait déjà chargé avec des sorties attendues telles que Good Boy, Tron: Ares ou encore le biopic sur Bruce Springsteen mené par Jeremy Allen White.

L’attente attisée par une bande-annonce virale

L’impatience autour de ce nouveau volet ne fait que grandir : le premier aperçu vidéo a déjà cumulé plus de cent millions de vues à travers le monde, signe d’un engouement bien réel. Face à un tel plébiscite, difficile d’imaginer que le studio ne mise pas tout pour faire de cette suite un événement marquant du box-office. Le choix du mois de mai laisse entrevoir une confiance affichée dans la capacité du film à répondre aux attentes — voire à les dépasser.

Par ailleurs, peu d’adversaires sérieux viendront occuper l’affiche en face du film lors de sa sortie ; seuls deux titres majeurs — Animal Friends et The Devil Wears Prada 2 — sont annoncés en début de mois, mais dans des registres très éloignés. Autrement dit, tous les feux semblent au vert pour voir briller sur grand écran Karl Urban dans le rôle attendu de Johnny Cage.

Vers une nouvelle vie pour la franchise ?

On se souvient qu’en pleine pandémie, en avril 2021, le premier film signé Simon McQuoid avait réussi l’exploit d’attirer un large public malgré les contraintes sanitaires et une diffusion simultanée sur HBO Max. Ce retour gagnant avait relancé tout un univers laissé en sommeil depuis la déception critique et commerciale du volet précédent. Désormais, l’enjeu est clair : transformer cette attente fébrile en un nouveau succès retentissant pour la franchise.