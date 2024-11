Mortal Kombat 2 : Tout ce qu’on sait sur la date de sortie, le casting et l’intrigue

Tout ce que vous devez savoir sur Mortal Kombat 2 : date de sortie, casting, intrigue - découvrez tous les détails captivants ici !

Les fans de la franchise de jeux vidéo Mortal Kombat ont une raison de plus de se réjouir. Warner Bros. a annoncé la production de Mortal Kombat 2, une suite au film d’action en direct de 2021. Plusieurs personnages des jeux, comme Johnny Cage, Shao Kahn et Sindel, feront leur première apparition en live-action dans le nouvel opus.

Ce nouvel épisode ne manquera pas de surprendre les fans avec une histoire qui s’aventure encore plus profondément dans la riche mythologie des jeux Mortal Kombat. De plus, l’ajout de Baraka au casting de Mortal Kombat 2 suggère que Shao Kahn jouera un rôle central dans l’intrigue, avec Baraka probablement à son service.

Le casting de Mortal Kombat 2 s’annonce tout aussi impressionnant que celui du premier film. Karl Urban, connu pour ses rôles dans Le Seigneur des anneaux et Star Trek, incarnera Johnny Cage. D’autres visages familiers du premier film seront également de retour, avec entre autres Lewis Tan dans le rôle de Cole Young et Hiroyuki Sanada dans celui de Scorpion.

Alors que le processus de production a été long et difficile, Mortal Kombat 2 devrait finalement sortir en salles le 24 octobre 2025. Cette longue attente s’explique sans doute par le processus de post-production du film, généralement long pour les films à effets visuels lourds.

On en pense quoi ?

Cette suite s’annonce comme un véritable hommage à la franchise de jeux vidéo, avec une histoire qui plonge encore plus profondément dans son univers. L’ajout de nouveaux personnages et le retour d’anciens visages promettent un film riche en action et en surprises. Cependant, la longue attente jusqu’à la sortie du film pourrait être un frein pour certains fans impatients.