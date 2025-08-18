Jason Momoa considère cette série Apple TV+ comme surpassant Game of Thrones

Pour Jason Momoa, la série produite par Apple TV+ surpasse en ampleur le phénomène Game of Thrones. L’acteur, habitué aux superproductions, évoque un projet d’une envergure inédite qui pourrait redéfinir les standards du genre.

Un pari épique pour Jason Momoa

Sur les écrans depuis début août, Chief of War s’impose comme la dernière création ambitieuse portée par Jason Momoa. L’acteur, révélé au grand public par son rôle fulgurant de Khal Drogo dans Game of Thrones, a su transformer cette courte apparition en un véritable tremplin. Depuis, son ascension ne faiblit pas : des blockbusters comme Aquaman, à la série post-apocalyptique « See », déjà sur Apple TV+, il multiplie les défis. Mais ici, l’enjeu est tout autre : raconter l’histoire méconnue du chef guerrier hawaïen Kaʻiana, confronté à la colonisation occidentale au XVIIIe siècle.

Quand l’histoire surpasse la fiction

Avec ce nouveau projet, le comédien endosse tous les rôles – producteur, co-scénariste, réalisateur et interprète principal. L’ambition affichée ? Faire vivre une fresque historique aussi spectaculaire que respectueuse de ses racines. Il confiait récemment que même un collaborateur venu de l’univers de Game of Thrones, resté anonyme, s’était retrouvé subjugué par la richesse du récit : « C’est plus grand que ‘Game of Thrones’ ne pourra jamais l’être. Oublie les dragons, mec — cette histoire est dingue. ». Ce partenaire s’est plongé dans les archives locales et n’a cessé de découvrir des épisodes inédits et fascinants du passé insulaire.

L’audace d’une série événement

Loin de se contenter d’un folklore exotique, Chief of War propose des batailles d’envergure filmées au cœur de paysages volcaniques et met en lumière une culture trop souvent négligée. L’accueil critique ne s’est pas fait attendre : après seulement trois épisodes diffusés, la série figure déjà parmi les succès phares du moment sur Apple TV+, cumulant un impressionnant score de 93 % sur Rotten Tomatoes.

Voici quelques éléments qui expliquent cet engouement fulgurant :

Mise en scène immersive et soignée.

Authenticité historique revendiquée.

Élan inspirant pour la jeune génération hawaïenne.

L’espoir d’un héritage renouvelé

Pour Jason Momoa, au-delà du spectacle, il s’agit d’ouvrir une porte vers le passé afin que d’autres puissent s’y engouffrer et raconter à leur tour ces récits oubliés. Lui-même l’affirme avec enthousiasme : « On ne peut pas tout dire, mais on a ouvert la voie. Maintenant, aux jeunes générations d’en tirer inspiration. » Reste à savoir si cette épopée saura durablement imposer sa marque face aux géants du genre — mais déjà, le pari semble presque réussi.