Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio lancent enfin leur film sur un tueur en série

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio réunis pour un projet cinématographique

Après une quinzaine d’années d’efforts infructueux pour porter à l’écran l’histoire du premier tueur en série prolifique d’Amérique, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio semblent enfin prêts à avancer sur une adaptation du livre d’Erik Larson, « The Devil in the White City ».

Un nouveau partenaire pour la production

Selon Deadline, 20th Century Studios est désormais associée au projet que Leonardo DiCaprio avait acquis dès 2010. Le livre « The Devil in the White City », paru en 2004, est un récit non romancé des méfaits meurtriers de H.H. Holmes à Chicago au 19ème siècle, notamment sur fond de l’Exposition universelle de 1893.

Une nouvelle version du récit

La soudaine inversion de fortune du film ne vient pas d’un manque d’essai. En 2022, Keanu Reeves était pressenti pour jouer dans une série Hulu adaptée du livre, mais cette version actuelle de « The Devil in the White City » verrait DiCaprio en tête d’affiche, avec Scorsese en pourparlers pour la réalisation.

Une collaboration récurrente

Si tout se passe comme prévu, « The Devil in the White City » marquerait la septième collaboration cinématographique entre Scorsese et DiCaprio. Ils ont précédemment travaillé ensemble sur des films comme « Gangs of New York », « The Aviator », « The Departed », « Shutter Island », « The Wolf of Wall Street » et « The Killers of the Flower Moon ».

Par ailleurs, Scorsese s’apprête à réaliser un film de 80 minutes sur Jésus-Christ. Il a confié au Los Angeles Times qu’il essayait de trouver une nouvelle façon de rendre le sujet plus accessible et d’éliminer le poids négatif souvent associé à la religion organisée.