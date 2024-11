Secret Level : Keanu Reeves, anti-héros de SF parfait dans l’adaptation des jeux Armored Core

Dans l'adaptation d'Armored Core dans la série Secret Level, Keanu Reeves parvient étonnamment à surpasser sa performance parfaite de voyou de science-fiction dans Cyberpunk 2077. Il incarne un personnage encore plus complexe et captivant.

Tl;dr Secret Level, une série d’Amazon Prime Video adaptant des franchises de jeux vidéo, sort bientôt.

Un épisode se concentre sur Armored Core, avec Keanu Reeves en personnage principal.

La série inclut également des franchises telles que God of War, Mega Man et Warhammer 40K.

Le Jeu Vidéo s’invite sur le petit écran

La première de Secret Level, la nouvelle série d’anthologie d’Amazon Prime Video qui adapte des franchises de jeux vidéo, est sur le point de voir le jour. En effet, l’attente touche à sa fin puisque le coup d’envoi sera donné le 10 décembre. Le studio derrière cette série animée n’a cessé de partager des teasers pour chaque épisode de la saison au cours des dernières semaines.

Armored Core : Keanu Reeves en pilote de mecha

Aujourd’hui, nous avons eu un aperçu plus approfondi de l’épisode consacré à Armored Core, où Keanu Reeves tient le rôle principal. Outre une bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux montrant un combat de mechas riche en action, Prime Video a également partagé un teaser secret pour l’épisode, accessible via un code unique sur le site officiel.

Dans ce teaser, nous suivons une journée typique du personnage de Keanu Reeves, un mercenaire anonyme et pilote de mecha, se préparant pour une mission. Il discute avec son compagnon d’IA, dont les répliques légères contrastent avec l’ambiance sombre du monde d’Armored Core.

Un regard neuf sur les franchises de jeux vidéo

L’attrait de cet épisode d’Armored Core pour Secret Level réside dans le fait qu’il offre, jusqu’à présent, l’approche narrative la plus axée sur le personnage que la série de FromSoftware ait jamais connue. Alors que la série AC offre une intrigue et une mythologie fascinantes, elle n’a jamais été entièrement centrée sur les personnages de ce monde, mais plutôt sur l’utilisation de pilotes de mechas pour affronter les conflits croissants entre les civilisations.

Outre Armored Core, l’émission se concentrera sur plusieurs autres franchises, notamment God of War, Mega Man, Dungeons & Dragons, New World, Sifu et Warhammer 40K.

Une série prometteuse

Avec la participation de Keanu Reeves, Secret Level s’annonce comme une série passionnante. En décembre, l’acteur prêtera également sa voix à Shadow the Hedgehog dans le film en prise de vue réelle Sonic the Hedgehog 3.