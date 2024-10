Amazon relance son adaptation en prise de vue réelle de God of War

Amazon Prime Video réorganise totalement son projet de série live action "God of War".

Un vent de changement souffle sur « God of War »

Le géant du streaming, Amazon, annonce bouleverser le paysage de sa série God of War. En quête d’une nouvelle dynamique créative, la plateforme n’hésite pas à jouer les cartes du renouveau.

La fin d’une équipe, le début d’une autre

En première ligne de ce chamboulement, le showrunner Rafe Judkins, renommé pour son travail sur Wheel of Time, ainsi que les producteurs exécutifs Mark Fergus et Hawk Otsby, connus pour leurs contributions à Children of Men et Iron Man, se voient contraints de quitter le navire. Malgré des scénarios salués par Amazon et Sony, la volonté de renouveau prime. Selon Variety, Amazon envisage de recruter un nouveau showrunner et de constituer une nouvelle équipe de scénaristes pour revisiter en live-action le personnage de Kratos.

Un nouveau chapitre pour Kratos

God of War, l’adaptation de la réinitialisation de la franchise de 2018, délaisse la mythologie grecque pour embrasser l’univers nordique. Pour ceux qui ont exploré le jeu, le synopsis d’Amazon devrait résonner :

« Suite à la mort de sa femme bien-aimée, Kratos s’embarque dans un périlleux voyage avec son fils éloigné pour disperser ses cendres depuis le sommet le plus élevé, dernier souhait de sa défunte épouse. Cette quête mettra à l’épreuve les liens entre père et fils, et forcera Kratos à affronter de nouveaux dieux et monstres pour le destin du monde. »

Coproduction et maintiens notables

Amazon Studios co-produit cette série aux côtés de Sony Pictures Television. Parmi ceux qui restent à bord, on note Cory Barlog, le directeur de création du studio Santa Monica, qui reste producteur exécutif, tout comme Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Yumi Yang du studio Santa Monica et Roy Lee de Vertigo, selon Deadline.