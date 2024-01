God of War Ragnarök : explication détaillée pour la fin de Valhalla

Le mode roguelike de God of War Ragnarök: Valhalla joue un rôle important dans le développement de la franchise développée par Santa Monica Studio.

Tl;dr Le DLC Valhalla de God of War Ragnarök propose un mode roguelike.

Il contribue significativement à l’intrigue générale de la franchise.

Le DLC est centré sur le passé violent de Kratos.

Il se conclut par une réconciliation entre le vieux et le nouveau God of War.

God of War Ragnarök: Valhalla, une aventure ludique et narrative captivante

L’extension Valhalla est bien plus qu’un simple ajout ludique pour God of War Ragnarök. Annoncé lors des Game Awards 2023 et sorti peu de temps après sur PS5, ce DLC gratuit offre une nouvelle dimension à la saga de Santa Monica Studio, tant sur le plan du gameplay que de l’histoire.

Une plongée dans le passé de Kratos

La trame de God of War Ragnarök: Valhalla s’articule autour de Kratos, héros de la célèbre saga, qui doit affronter ses souvenirs et son passé violent. Cette aventure introspective permet d’établir un lien entre les anciens opus de God of War et la série moderne (soft-reboot initié en 2018), offrant ainsi une continuité narrative enrichissante.

Une aventure roguelite

God of War Ragnarök: Valhalla introduit un mode de jeu roguelite, où Kratos doit parcourir Valhalla en surmontant divers défis. À chaque mort, le joueur recommence avec de nouvelles ressources et améliorations, créant ainsi une expérience de jeu variée et distincte.

Une conclusion émouvante

En fin de compte, God of War Ragnarök: Valhalla amène Kratos à accepter et à affronter son passé. Après avoir vaincu Týr, le dieu de la guerre, quatre fois, Kratos parvient à se réconcilier avec son ancien moi. Cette introspection conduit à une conclusion émouvante où Kratos, assis sur son trône, affirme qu’il est prêt à servir en tant que dieu de la guerre sur le conseil de Freya.