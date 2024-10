Amazon commence à proposer des articles courants et d’épicerie dans une seule commande livrée le jour même

La société va d'abord tester la méthode dans la région de Phoenix avant de l'étendre à d'autres régions.

Tl;dr Amazon lance de nouvelles méthodes de commande en ligne pour les membres Prime.

L’entreprise prévoit d’ouvrir davantage de centres de traitement combinés Amazon/Whole Foods.

Amazon teste un magasin où les robots préparent vos commandes Amazon pendant que vous faites vos courses.

Amazon innove pour ses membres Prime

Amazon, le géant du commerce en ligne, a annoncé mercredi qu’il déployait de nouvelles méthodes de commande pour ses membres Prime. Parmi ces innovations, la possibilité de regrouper les commandes standard et les produits alimentaires dans un même envoi livré le jour même. Une véritable petite révolution qui promet de simplifier et d’accélérer la vie de nombreux consommateurs.

Des centres de traitement combinés Amazon / Whole Foods en expansion

L’entreprise a également annoncé l’ouverture de davantage de centres de traitement combinés Amazon / Whole Foods. Actuellement, 26 de ces centres dans le monde sont en cours de modification pour ajouter « le meilleur de Whole Foods Market et des produits ménagers sur Amazon.com ». L’objectif est de combiner plus efficacement les commandes provenant de différentes branches de la vaste boutique en ligne.

Un magasin d’avenir en test

Dans un autre registre, Amazon teste un tout nouveau concept de magasin à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie. Ce « Whole Foods Market du futur » comprendra un centre de micro-préparation automatisé Amazon.com pour préparer les commandes de produits ménagers (par exemple, des Tide Pods ou du Pepsi) pendant que les clients feront leurs courses.

Le fonctionnement est simple : vous passez commande sur votre téléphone, et des robots préparent votre commande en coulisses pendant que vous faites vos courses. L’application inclut un compte à rebours du temps estimé restant avant la fin de la préparation. Le but est que la commande du centre de micro-préparation soit terminée au moment où vous passez à la caisse.

Un service en déploiement progressif

Ce service innovant sera lancé dans le magasin de Plymouth Meeting en 2025. Une vidéo diffusée par l’entreprise donne un aperçu de ce que sera ce lieu futuriste en action. Après cette phase de test, le modèle combiné de livraison le jour même sera étendu à d’autres régions, une fois que l’entreprise aura tiré les enseignements de cette expérience pilote en Arizona.