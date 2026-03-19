Des fans reprochent à Sony d’avoir révélé la fin de Daredevil: Born Again avant sa sortie

À une semaine de la sortie très attendue de Daredevil: Born Again, de nombreux fans de Marvel reprochent à Sony d’avoir révélé des éléments majeurs de l’intrigue, suscitant frustration et inquiétude au sein de la communauté.

Tl;dr Le trailer de Brand New Day intrigue par ses révélations.

intrigue par ses révélations. Des doutes persistent sur la chronologie entre films et séries MCU.

La cohérence autour du maire Fisk reste floue pour l’instant.

Un trailer qui interroge les fans du MCU

Le premier aperçu tant attendu de Spider-Man: Brand New Day vient d’être dévoilé, suscitant un vif engouement parmi les amateurs du Marvel Cinematic Universe. Si la bande-annonce fourmille de détails à analyser, elle a aussi provoqué son lot d’interrogations. Parmi les moments marquants : une séquence où l’on voit Spider-Man recevoir la fameuse Clé de la Ville, symbole de reconnaissance offert généralement par le maire de New York. Un geste qui fait jaser, car dans la continuité actuelle du MCU, c’est le redoutable Wilson Fisk, connu pour sa croisade contre les justiciers masqués, qui occupe cette fonction.

L’intrigue se complexifie autour de Wilson Fisk

Nombreux sont ceux à se demander si ce passage ne viendrait pas tout simplement révéler l’issue de la saison 2 de Daredevil: Born Again. Rappelons que la première saison s’achevait sur un affrontement imminent entre Matt Murdock, bien décidé à reprendre le contrôle de la ville, et le camp adverse mené par Fisk. Pourtant, attention à ne pas tirer de conclusions hâtives : les trailers MCU sont réputés pour leur habileté à brouiller les pistes en juxtaposant des scènes sorties de leur contexte.

Chronologie et montage : des zones d’ombre persistantes

Un autre élément vient tempérer les spéculations : l’action principale de Brand New Day se déroulera en 2028, soit quatre ans après les événements de No Way Home. Plusieurs observateurs supposent qu’un montage illustrera ce qu’a vécu Peter Parker durant cet intervalle — peut-être au travers d’une série d’affrontements avec divers « petits » vilains. D’ailleurs, il n’est pas exclu que la remise des clés ait eu lieu avant même l’accession de Fisk au poste de maire (en 2026), ce qui expliquerait l’apparente incohérence sans forcément divulgâcher l’intrigue.

L’équilibre délicat des connexions MCU

Il faut rappeler que l’univers Marvel jongle souvent avec des enjeux narratifs complexes : chaque projet doit garder sa propre logique, tout en respectant une cohérence globale. L’absence totale de référence à Fisk dans certains films récents comme Thunderbolts*, pourtant situés à New York, a déjà été source de débats. En somme, si la continuité demeure centrale pour certains fans, il serait prématuré d’y voir une erreur ou un spoil manifeste. La réponse, elle, devrait se dessiner au fil des prochains chapitres du MCU.