Marvel a déjà trouvé les remplaçants idéaux pour renouveler son équipe des Thunderbolts

Marvel prépare déjà la relève pour son équipe des Thunderbolts. Plusieurs personnages semblent prêts à prendre le flambeau, promettant de renouveler l’équipe avec des figures parfaitement adaptées à ses prochaines aventures dans l’univers Marvel.

Tl;dr Nouveaux Thunderbolts possibles grâce aux détenus du Raft.

Zemo, Red Hulk et autres : équipe plus variée.

Une approche fidèle aux comics Marvel originaux.

Vers une nouvelle génération de Thunderbolts dans le MCU ?

Depuis que les Thunderbolts ont brièvement fait irruption dans la Phase 5 du Marvel Cinematic Universe, la donne a changé. En effet, le groupe initial mené par des figures telles que Yelena Belova, le Red Guardian, le Winter Soldier, ou encore l’énigmatique US Agent, s’est rapidement vu rebaptisé « New Avengers », laissant la place vacante à une nouvelle mouture d’antihéros. Une évolution qui pose forcément la question : qui composera la prochaine équipe ? Le MCU a déjà introduit des candidats intrigants, prêts à reprendre le flambeau.

Le Raft : berceau potentiel des nouveaux Thunderbolts

Tout pourrait bien se jouer du côté du Raft. Cette prison de haute sécurité, isolée en pleine mer et apparue pour la première fois dans Captain America: Civil War, accueille aujourd’hui certains des personnages les plus imprévisibles et puissants de l’univers Marvel. Parmi eux : Baron Helmut Zemo, incarcéré après ses manipulations retorses ayant divisé les Avengers, mais aussi toujours capable d’influer sur l’extérieur, comme il l’a prouvé en orchestrant la chute des Flag Smashers depuis sa cellule.

Avec la sortie prochaine de Captain America: Brave New World, le Raft héberge également deux profils d’envergure : le génial mais dangereux Leader, alias Samuel Sterns (doublé par Tim Blake Nelson), et le redoutable Red Hulk, version métamorphosée du général Thaddeus Ross (Harrison Ford). L’intégration récente de la saga Defenders ouvre encore davantage les portes : on y retrouve aussi le brutal Diamondback (Willis Stryker) ainsi que l’intrépide Hellcat (Trish Walker). Cinq détenus, cinq passés mouvementés… et autant de candidats parfaits pour former une nouvelle équipe.

Une équipe fidèle à l’esprit des comics Marvel ?

Ce possible renouveau n’aurait rien d’anodin pour les connaisseurs. Les premiers Thunderbolts créés dans les comics Marvel – souvenez-vous de leur apparition en 1997 dans « The Incredible Hulk #449 » – étaient en réalité un groupe de vilains mené par Zemo sous couverture héroïque. Or, réunir aujourd’hui Zemo, Red Hulk, Leader, Hellcat et Diamondback permettrait au MCU de se rapprocher de cet ADN originel : celui d’une alliance improbable entre véritables antagonistes.

Pour beaucoup, cette composition apporterait un souffle inédit :

Zemo, stratège manipulateur ;

Red Hulk, force brute gamma ;

The Leader, cerveau supérieur ;

Hellcat aux capacités félines ;

Diamondback et son armure sophistiquée.

Le tout aboutirait à une dynamique bien plus variée que celle critiquée lors du casting initial des Thunderbolts.

L’après Secret Wars : perspectives et enjeux narratifs

Difficile d’imaginer le MCU ne pas capitaliser sur cette nouvelle formation au potentiel explosif – certains y verront même un clin d’œil appuyé à la Suicide Squad côté DC. Reste à savoir si Marvel saura exploiter ces trajectoires croisées dès un hypothétique « Thunderbolts* » post-Avengers: Secret Wars. Pour l’heure, beaucoup espèrent voir émerger cette équipe inédite qui bousculerait l’ordre établi… et lèverait enfin le voile sur plusieurs mystères laissés en suspens depuis des années.