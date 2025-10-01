Andrew Garfield : les raisons de son absence dans la suite de The Social Network

La vie d’Eduardo Saverin à Singapour coupe tout lien avec l’intrigue de The Social Reckoning, rendant inutile le retour d’Andrew Garfield.

Tl;dr Jesse Eisenberg et Andrew Garfield ne reprendront pas leurs rôles dans la suite de The Social Network.

Le nouveau film, The Social Reckoning, suit une lanceuse d’alerte et un journaliste enquêtant sur les dérives de Facebook/Meta.

Aaron Sorkin adopte un ton engagé et frontal pour dénoncer les abus, la manipulation et les effets toxiques de Facebook.

Des choix d’acteurs qui surprennent

Il y a des nouvelles qui font jaser tout Hollywood. L’annonce d’une suite à The Social Network, signée cette fois par Aaron Sorkin à l’écriture et à la réalisation, en est une. Dès le début, la question de savoir si les figures marquantes du premier opus allaient reprendre du service a animé les débats : le public espérait revoir Jesse Eisenberg dans la peau de Mark Zuckerberg, ou un caméo de l’excellent Andrew Garfield, alias Eduardo Saverin. Hélas, la rumeur a vite été douchée.

Si Jesse Eisenberg a préféré passer son tour – une exigence grandissante dans ses choix, amplifiée sans doute par l’absence de David Fincher derrière la caméra –, Andrew Garfield vient lui aussi de fermer la porte, lors d’une apparition au bras du tapis rouge pour la première du film After the Hunt signé Luca Guadagnino. Et il n’y va pas par quatre chemins : « Eduardo est à Singapour et passe un bon moment. »

Une vie dorée à Singapour, loin des projecteurs américains

Cette déclaration s’appuie sur un fait désormais bien connu : après avoir renoncé à sa nationalité américaine en 2012, Eduardo Saverin s’est installé à Singapour, échappant ainsi à près de 100 millions de dollars d’impôts américains. S’il mettait un jour les pieds aux États-Unis, il devrait s’acquitter d’un prélèvement pouvant atteindre 30% sur ses investissements locaux. On comprend mieux pourquoi Hollywood ne le reverra sans doute plus. Un épilogue presque romanesque pour ce personnage qui avait su toucher par sa vulnérabilité dans le premier film.

Mais alors, que réserve vraiment ce nouveau volet baptisé The Social Reckoning ? Au casting principal, on retrouve cette fois Mikey Madison, dans le rôle d’une ingénieure Facebook devenue lanceuse d’alerte. Face à elle, c’est le talentueux Jeremy Allen White, récompensé aux Emmy Awards pour The Bear, qui incarnera un journaliste du Wall Street Journal chargé de révéler les secrets embarrassants du géant des réseaux sociaux.

Le réalisateur Aaron Sorkin s’attaque ici à des sujets brûlants :

Métriques truquées de Facebook/Meta, ayant entraîné une vague de licenciements dans les médias ;

Mésusages toxiques de la plateforme auprès des enfants et adolescents ;

Laxité face aux contenus extrêmes et manipulation algorithmique.

Aaron Sorkin face au scandale Meta : engagement ou manichéisme ?

Le style n’est pas celui du satiriste ; plutôt celui d’un cinéaste engagé qui, comme Stanley Kramer avant lui, veut pointer du doigt – frontalement – les dérives systémiques. Ce choix assumé peut lasser ou diviser… Mais lorsque l’enjeu touche à ce point nos vies professionnelles et celles des plus jeunes, difficile de rester indifférent. Pour certains, Aaron Sorkin tient peut-être là son sujet le plus urgent — quitte à laisser peu de place à la nuance. Une chose est sûre : avec ou sans ses anciens interprètes fétiches, cette suite promet un éclairage acéré sur le pouvoir tentaculaire de Meta.