Une rumeur surprenante de reboot du MCU inquiète les fans et pourrait être une erreur

Les rumeurs d’un possible redémarrage de l’univers cinématographique Marvel circulent et surprennent la communauté de fans. Cette hypothèse inattendue soulève des inquiétudes sur la direction prise par le studio, certains estimant qu’un tel choix serait une erreur stratégique.

Tl;dr Le « reset » du MCU sera partiel, pas total.

Des personnages ressuscités, des détails oubliés ou modifiés.

Les fans espèrent une vraie refonte, pas un simple nettoyage.

Un « reset » du MCU, mais loin d’être radical

La perspective d’un grand chambardement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) vient d’être passablement refroidie. Récemment, Alex Perez, journaliste chez The Cosmic Circus, a livré lors d’une session de questions-réponses sur Discord quelques éclairages sur la future orientation de l’univers cinématographique cher à Kevin Feige. Ceux qui attendaient une remise à zéro totale risquent d’être déçus : selon Perez, le fameux « reset » promis avec le film Secret Wars ne sera qu’un « rapide coup d’éponge » sur certains points gênants.

L’avenir du MCU : entre rafistolage et continuité

À la question posée par un fan — « Hey, Alex. When the reset happens in the MCU, will it erase what happened prior ? » — la réponse a été sans équivoque. D’après Perez, il ne s’agit en rien d’effacer le passé : « No. It’ll just be a quick scrub of details the MCU wants to sort of forget and redo. This will involve the resurrection of some heroes and villains as well as the erasure of some minor events that bother fans (and Kevin Feige), but all in all, it will be like 75-80% the original timeline, with some minor changes. » En clair : quelques personnages devraient être ressuscités, certaines intrigues embarrassantes passeront à la trappe… Mais l’essentiel de la chronologie demeurera inchangé.

Des choix discutables et des attentes déçues chez les fans

Cet énième ajustement laisse une impression mitigée. D’un côté, la stratégie semble claire : garder ce qui fonctionne pour le public tout en ménageant une porte de sortie pour les acteurs souhaitant partir — ou au contraire pour mieux ramener certains héros et méchants plébiscités. De l’autre, beaucoup auraient préféré une refonte profonde plutôt qu’une retouche superficielle. Il faut dire que l’accumulation de sous-intrigues non résolues — les variants de Kang, le destin des Eternals, ou encore l’absence remarquée de Jake Lockley — commence à peser sur la cohérence globale.

L’après Secret Wars : quelles pistes pour Marvel ?

Des théories circulent déjà chez les passionnés. L’une d’elles suggère que Secret Wars s’achèverait par le rétablissement du monde des Fantastic Four, servant alors de nouveau point de départ pour l’ensemble du MCU. Cette option aurait le mérite de rassembler les morceaux épars sans repartir totalement de zéro.

En attendant des annonces plus précises, la communauté des fans reste partagée : beaucoup espèrent toujours une véritable révolution narrative plutôt qu’un simple toilettage cosmétique orchestré par Marvel.