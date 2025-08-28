Pourquoi l’arrivée des 4 Fantastiques dans le MCU suscite autant d’enthousiasme… et d’inquiétudes

Alors que le MCU s’apprête à intégrer les Quatre Fantastiques à son univers, cette nouvelle étape suscite à la fois enthousiasme et inquiétudes chez les fans. Tour d’horizon des principales attentes et des points de vigilance à surveiller.

Tl;dr Le MCU relance brillamment les Quatre Fantastiques .

. La saga du Multivers peine à s’unifier et à convaincre.

L’avenir du MCU oscille entre espoirs et inquiétudes.

Une relance attendue pour les Quatre Fantastiques

Avec Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, le Marvel Cinematic Universe (MCU) tente un pari risqué, mais réussi : donner enfin vie, de manière convaincante, à la première famille de super-héros Marvel. Après des tentatives décevantes en 2005, 2007 et 2015, cette nouvelle version portée par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach séduit par sa fidélité aux comics et la justesse de ses interprétations. L’alchimie familiale au cœur du film donne un souffle inédit à l’équipe tandis que la réalisation et la bande-son marquent les esprits. Ce succès critique offre au MCU une base solide pour rebondir après des années en demi-teinte.

Un univers partagé qui vacille

Pourtant, malgré cette réussite, le MCU traverse une période d’incertitude. Depuis la fin de la Saga de l’Infini, l’enchevêtrement des intrigues liées à la Saga du Multivers a souvent manqué de clarté. Les films et séries se sont multipliés – quatorze long-métrages et quinze séries Disney+ depuis la Phase 4 –, mais leur cohésion laisse perplexe. La montée vers Avengers: Doomsday, prévu en 2026, inquiète autant qu’elle excite : jamais auparavant un film Avengers n’a semblé aussi peu préparé dans son arc narratif.

Les fans pointent notamment le manque de développement autour de Doctor Doom (Robert Downey Jr.) qui ne s’est montré qu’en scène post-générique, ou la difficulté à faire coexister autant de personnages majeurs dans un même récit. Pour beaucoup, le risque est grand de voir le prochain crossover sombrer sous son propre poids scénaristique.

Nostalgie ou renouveau ?

Autre sujet d’inquiétude : l’appétit grandissant du MCU pour la nostalgie. Les plus gros succès récents — Spider-Man: No Way Home, Deadpool & Wolverine — doivent beaucoup aux retours d’anciennes gloires plutôt qu’à l’audace narrative. Le retour annoncé de figures comme les X-Men « Fox » ou même Robert Downey Jr., allié aux frères Russo derrière la caméra, accentue cette impression d’un univers qui regarde en arrière plus qu’il n’ose avancer.

Pourtant, tout n’est pas figé. Quelques œuvres comme Black Panther: Wakanda Forever, Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas ou encore le prochain X-Men semblent promettre une nouvelle dynamique.

L’espoir d’un nouveau départ pour Marvel

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, évoque désormais un « reset » après la conclusion de la Saga du Multivers avec Secret Wars. L’introduction des nouveaux X-Men à partir de la Phase 7 pourrait ainsi offrir au MCU une occasion rare : renouer avec sa créativité originelle et tirer parti des leçons du passé. Mais pour y parvenir, il lui faudra résoudre ses arcs laissés en suspens :

Young Avengers : absence de projet officiel malgré plusieurs teasings.

absence de projet officiel malgré plusieurs teasings. Eternals et Blade : intrigues secondaires non abouties.

intrigues secondaires non abouties. Sorcière Rouge/Wiccan : arcs laissés ouverts dans les séries récentes.

Reste à savoir si Marvel saura refermer proprement ce chapitre tumultueux avant d’entamer sa renaissance tant espérée.