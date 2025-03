Adamantium contre Vibranium : une guerre Marvel dans Black Panther 3 ?

Est-ce que l'univers cinématographique Marvel va nous présenter une guerre entre l'adamantium et le vibranium dans le troisième volet de Black Panther ?

Tl;dr Le film « Wakanda Forever » montre les conséquences du partage des ressources de Wakanda.

« Captain America: Brave New World » introduit l’adamantium, défi à la suprématie technologique du Wakanda.

La rivalité vibranium-adamantium pourrait être le conflit central de « Black Panther 3 ».

La saga du Wakanda et de ses ressources

Introduit tout d’abord dans l’Univers cinématographique Marvel comme un royaume caché possédant des ressources extraordinaires, l’histoire du Wakanda a toujours tourné autour du vibranium. Ce métal rare a transformé cette nation africaine en un véritable prodige technologique, tout en en faisant une cible pour ceux cherchant à reproduire ou voler sa puissance. Dans le premier film Black Panther, nous voyons T’Challa (Chadwick Boseman) décider de partager les ressources du Wakanda avec le monde, rompant ainsi avec des siècles d’isolement.

Conséquences de l’ouverture du Wakanda

Néanmoins, Wakanda Forever a dévoilé les conséquences de cette décision, d’autres nations tentant d’obtenir du vibranium par tous les moyens nécessaires. Cette situation a conduit Shuri (Letitia Wright) à faire marche arrière et à adopter une position plus protectrice. Ce rapport complexe entre le Wakanda et sa ressource emblématique prépare le terrain pour ce qui pourrait devenir le conflit déterminant de Black Panther 3.

L’adamantium, un nouvel enjeu

Le film Captain America : Brave New World transforme cette tension latente en une crise imminente en introduisant l’adamantium comme un défi direct à la domination technologique du Wakanda. Lors d’une présentation cruciale aux dirigeants mondiaux, le Président Thaddeus Ross (Harrison Ford) dévoile l’adamantium, extrait des restes du Céleste Tiamut, comme un métal surpassant la force du vibranium.

La menace de l’adamantium

Au-delà des propriétés physiques de ces métaux se trouve un fossé philosophique plus profond. Le Wakanda et Talokan représentent des sociétés où le développement technologique reste profondément lié aux valeurs sociétales et aux traditions spirituelles. L’adamantium, en revanche, représente une approche plus extractive : récemment découvert et rapidement armé. Cela élève le conflit de la simple compétition pour les ressources à un désaccord fondamental sur la relation entre le pouvoir, la technologie et l’identité culturelle.