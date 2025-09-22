Le MCU pourrait-il réitérer la conclusion culte du meilleur film X-Men de Fox ?

Une nouvelle théorie autour de « Avengers: Secret Wars » suggère que le film pourrait reprendre la conclusion marquante du plus grand succès des X-Men chez Fox, ravivant ainsi les parallèles entre l’univers Marvel actuel et les adaptations précédentes.

Tl;dr Le MCU pourrait réinitialiser sa chronologie avec Secret Wars.

Reed Richards serait le seul à se souvenir de l’ancien univers.

Un hommage à X-Men : Days of Future Past envisagé.

Un bouleversement du MCU inspiré par les X-Men ?

Depuis des mois, la communauté des fans s’interroge : la conclusion de la saga du multivers par Marvel Studios va-t-elle chambouler durablement l’univers cinématographique ? Une théorie émergente sur Reddit, qui gagne en crédibilité à mesure que les indices s’accumulent, suggère que le très attendu Avengers: Secret Wars pourrait bien emprunter au final de « X-Men: Days of Future Past », film phare de la période Fox. À l’époque, le personnage de Wolverine changeait le passé mais conservait, seul, ses souvenirs – un ressort narratif puissant et plein de potentiel dramatique.

L’influence majeure des comics Secret Wars

Il faut rappeler que les réalisateurs, les frères Russo, ont confirmé leur intention de s’appuyer sur les deux versions majeures des Secret Wars, celles de 1984 et 2015 dans les comics. Dans la première, un être cosmique – le Beyonder – réunissait héros et vilains sur « Battleworld » pour un combat dantesque. La seconde voyait la destruction progressive du multivers et l’avènement d’un nouvel ordre sous l’égide du terrifiant Docteur Doom devenu Dieu Empereur. Ces arcs complexes serviraient d’inspiration pour ce qui s’annonce déjà comme le film le plus ambitieux de l’histoire du MCU.

Une nouvelle timeline et le rôle clé de Reed Richards

Mais la vraie nouveauté avancée par cette théorie concerne Reed Richards, alias Mister Fantastic (incarné prochainement par Pedro Pascal). À la manière du Wolverine des X-Men, il serait le seul personnage à conserver les souvenirs de l’ancienne chronologie une fois la nouvelle réalité instaurée. Un tel choix scénaristique permettrait non seulement d’intégrer sans heurt des personnages venus d’autres licences – notamment les mutants ou la famille des Quatre Fantastiques – mais aussi d’insuffler au MCU une tension inédite :

Nouveaux défis moraux pour Richards confronté à sa double mémoire.

Dilemmes intimes autour de son rôle dans ce nouveau monde.

Potentiel dramatique pour Pedro Pascal dans ce registre complexe.

L’avenir du Multiverse Saga : relance ou rupture ?

À quelques années seulement de sa sortie prévue (17 décembre 2027), « Avengers: Secret Wars » laisse entrevoir un possible « soft reboot » du MCU – façon élégante d’intégrer définitivement les X-Men tout en expliquant certains recasts attendus. Si ce schéma est retenu, il marquerait une évolution majeure après une période jugée inégale par certains spectateurs depuis Endgame. Impossible pour l’instant de démêler la part exacte d’intentions derrière ces rumeurs, mais une chose semble acquise : Marvel prépare une conclusion explosive où chaque choix comptera. Alors, simple clin d’œil ou véritable révolution narrative ? L’avenir du MCU se joue sans doute ici.