Une théorie sur Avengers: Secret Wars annonce une possible conclusion logique du MCU

Une théorie circulant parmi les fans suggère que le film Avengers: Secret Wars pourrait marquer la conclusion de l'univers cinématographique Marvel, une hypothèse étayée par plusieurs éléments et qui semble convaincre de plus en plus d’observateurs.

Tl;dr Rumeur d’un reboot du MCU après Secret Wars.

Théorie : Battleworld remplacerait le multivers.

L’avenir du MCU reste totalement spéculatif.

Un MCU en quête de renouveau

Ces derniers temps, la machine bien huilée du Marvel Cinematic Universe (MCU) semble grippée. Entre retours mitigés des fans et remises en question internes, même certains hauts responsables de Disney concèdent que des décisions discutables ont pu égarer la franchise. C’est dans ce contexte d’incertitude que les spéculations autour d’un reboot majeur se multiplient, d’autant plus avec le retour annoncé de Robert Downey Jr., mais cette fois dans la peau de Doctor Doom, et l’arrivée imminente du très attendu Avengers: Secret Wars. Les regards se tournent désormais vers l’avenir de cet univers cinématographique, dont la prochaine étape demeure entourée de mystère.

La piste Battleworld : audacieuse, mais risquée ?

Sur Reddit, un utilisateur connu sous le pseudonyme d’Ozymandiiass relance le débat avec une théorie intrigante : et si, plutôt qu’un simple reboot, le MCU s’inspirait du comics Secret Wars de 2015 ? Le plan serait le suivant : à l’issue de Avengers: Secret Wars, Doctor Doom briserait le multivers pour façonner un monde morcelé baptisé Battleworld – chaque domaine reprenant une intrigue ou une réalité alternative iconique de l’univers Marvel. Ainsi, la phase suivante du MCU explorerait ces territoires fragmentés, chacun avec son ambiance propre.

Une telle approche n’aurait rien d’inédit pour les lecteurs assidus : il y a près de dix ans déjà, Marvel Comics utilisait Battleworld comme toile de fond pour revisiter ses grandes sagas. Les domaines inspiraient alors des mini-séries dédiées à des arcs majeurs comme « Age of Apocalypse », « Civil War » ou encore « Marvel Zombies ». Certaines histoires s’intégraient à la trame générale des Secret Wars, d’autres restaient indépendantes jusqu’à ce que quelques héros parviennent finalement à vaincre Doom et restaurer (presque) l’univers originel.

Bataille d’idées autour du futur du MCU

Difficile cependant d’imaginer que le grand public suive sans réserve une phase entière centrée sur un concept aussi dense que Battleworld. De nombreux internautes soulignent déjà la complexité potentielle pour les spectateurs non-initiés — surtout après une période marquée par une certaine lassitude vis-à-vis du multivers. Trop pousser cette logique pourrait finir par perdre les fans au passage.

Pourtant, il existe un contre-exemple récent : le succès éclatant de « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas » en 2025, dont l’action se déroule dans un univers parallèle au MCU principal. Ce précédent démontre qu’avec suffisamment d’autonomie narrative et un cadre bien défini, des histoires situées hors du cœur du MCU peuvent trouver leur public.

L’avenir reste incertain

Aujourd’hui, tout cela ne relève encore que de la supposition. Aucune annonce officielle n’est venue confirmer ces rumeurs – hormis le développement d’une version MCU des X-Men. En attendant d’en savoir plus sur les intentions réelles de Marvel Studios, les fans n’ont d’autre choix que patienter… et débattre passionnément des mille futurs possibles pour leurs héros préférés.