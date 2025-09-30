Tom Cruise grièvement blessé lors d’une cascade spectaculaire sur le tournage de Mission: Impossible 8

Sur le tournage du huitième volet de Mission: Impossible, Tom Cruise a subi une blessure impressionnante lors de l’exécution d’une cascade spectaculaire. L’acteur, connu pour réaliser lui-même ses propres cascades, a été sérieusement touché durant cette séquence.

Tl;dr Tom Cruise souffre physiquement pour ses cascades « Mission: Impossible ».

La franchise touche à sa fin, mais l’avenir reste flou.

Cruise prépare déjà des projets extrêmes, même dans l’espace.

Tom Cruise : la douleur au service de l’adrénaline

Difficile d’imaginer aujourd’hui la franchise Mission: Impossible sans les exploits de Tom Cruise. À force de repousser ses limites, l’acteur, désormais sexagénaire, incarne à la fois la témérité et une sorte de folie douce. Ce cocktail explose à l’écran, mais se paie cher en coulisses : sur le tournage du dernier opus, baptisé « The Final Reckoning », une scène spectaculaire lui a presque coûté… ses doigts.

Dans les bonus du film récemment diffusés (relayés par Variety), le réalisateur Christopher McQuarrie livre un regard sans fard sur cette séquence où Cruise s’accroche littéralement à la porte d’un avion, suspendu dans le vide grâce à une simple ceinture. À tel point que, selon McQuarrie : « Ce n’est pas encore évoqué, mais tenir cette ceinture… La force a séparé les articulations des doigts de Tom. À la fin de cette scène, ses mains étaient absolument enflées – mon Dieu, c’était douloureux à regarder. » L’intéressé abonde : « J’ai bien failli me briser le dos. C’était brutal. » Voilà pour ceux qui auraient pu croire que ces prouesses n’étaient qu’un jeu d’enfant pour la star.

L’après Ethan Hunt : fin ou simple pause ?

Alors que cet épisode est présenté comme le chant du cygne de l’agent Hunt, le flou persiste quant à la véritable fin de la saga. À chaque question posée en interview sur son avenir dans la peau du célèbre agent secret, Cruise botte habilement en touche. Difficile de savoir si cette prudence découle d’un calcul financier – rappelons que le film a tout de même rapporté près de 600 millions de dollars, pour un budget colossal avoisinant les 400 millions – ou si l’acteur nourrit d’autres ambitions secrètes.

L’infatigable quête d’adrénaline et nouveaux défis

Malgré cette incertitude autour de « Mission: Impossible », l’agenda du comédien ne désemplit pas. Pas moins de cinq projets sont annoncés sur IMDb. Parmi eux :

Deux collaborations avec McQuarrie toujours derrière la caméra.

Un projet avec le réalisateur oscarisé Alejandro González Iñárritu.

Deux films signés Doug Liman, dont un qui promet déjà d’envoyer Cruise… dans l’espace.

Oui, vous avez bien lu. Avec le soutien annoncé de la Nasa et de SpaceX, il semblerait que plus rien ne retienne l’acteur sur Terre. S’agit-il simplement d’un ultime défi ou d’une fuite en avant vers des territoires encore inexplorés ? Une chose est sûre : tant qu’il y aura un peu plus haut, un peu plus fort, Tom Cruise sera prêt à tenter le coup – et tant pis pour les articulations.

L’âge n’arrête pas Tom Cruise… et ce n’est sans doute pas fini

Surprenante longévité ou obstination hors normes ? Peu importe finalement : génération après génération, on continue à regarder avec fascination cet acteur prêt à tout risquer devant les caméras. Et qui sait où il nous entraînera encore demain ?