Mulholland Drive et le caméo manqué de Ben Stiller

L’univers singulier de David Lynch

Rares sont les cinéastes dont la démarche artistique suscite autant de curiosité que celle de David Lynch. Si certains ont longtemps vu en lui un simple excentrique, d’autres, plus nombreux peut-être, ont préféré croire à l’existence d’une méthode cachée derrière son apparente énigme. En réalité, loin des calculs stratégiques du milieu hollywoodien, David Lynch a façonné ses films au gré de sa propre inspiration, fréquemment nourrie par sa pratique intense de la Méditation Transcendantale. De cette introspection jaillissent souvent des images obsédantes qui deviennent ensuite des fragments centraux de ses œuvres. Sans ignorer pour autant l’histoire du cinéma – il suffit de suivre sa Masterclass pour s’en convaincre –, le cinéaste s’est toujours distingué par une liberté quasi naïve face aux codes et à l’écosystème du septième art.

La rencontre improbable entre Ben Stiller et David Lynch

Ce détachement vis-à-vis du monde hollywoodien, Justin Theroux en a fait l’expérience directe lors du tournage du fameux Mulholland Drive. À la fin des années 1990, Justin Theroux s’était déjà illustré dans des films indépendants audacieux comme I Shot Andy Warhol, mais aussi dans la comédie avec Zoolander, où il croisait pour la première fois la route de Ben Stiller. Lorsqu’il est engagé par David Lynch pour incarner Adam Kesher, un jeune réalisateur plongé malgré lui dans les arcanes troubles d’Hollywood, Justin Theroux reçoit un jour la visite amicale de Ben Stiller sur le plateau.

La suite aurait pu prêter à confusion : Lynch, ignorant totalement qui était Ben Stiller – et même l’idée qu’il pût être une célébrité –, le prend tout simplement pour un figurant potentiel. Parmi les anecdotes glanées dans une interview donnée au Washington Times en 2001, Justin Theroux raconte ainsi :

David Lynch propose spontanément à Ben Stiller un rôle muet d’extra, pensant rendre service à un quidam lambda venu accompagner un ami.

Une scène cocasse qui témoigne surtout de l’indifférence absolue du cinéaste aux dynamiques habituelles du star-system américain.

Un caméo manqué… puis détourné

Il faut reconnaître que ne pas voir Ben Stiller apparaître dans Mulholland Drive laisse un léger goût d’inachevé. Car entre les apparitions inattendues d’Ann Miller, Billy Ray Cyrus, ou encore Robert Forster, il n’aurait pas détonné parmi ce casting bigarré et volontairement surprenant. Cette occasion ratée semble avoir inspiré indirectement Stiller lui-même lorsqu’il participe quelques années plus tard à la série britannique Extras. Dans ce show satirique signé Ricky Gervais et Stephen Merchant, Ben Stiller campe une version outrancièrement caricaturale de sa propre personne : metteur en scène autoritaire et vaniteux sur le plateau d’un film dramatique. Ironie piquante, son personnage se retrouve confronté à des figurants rêveurs… clin d’œil appuyé au fameux malentendu lynchien.

L’héritage d’une anecdote révélatrice

Au final, cet épisode illustre parfaitement ce qui fait la singularité de David Lynch : son refus instinctif des codes établis, jusqu’à confondre sans malice star internationale et simple visiteur. Une attitude qui continue d’alimenter son mythe… tout en offrant matière à dérision subtile chez ses anciens collaborateurs comme Ben Stiller – preuve que même les rencontres avortées peuvent semer leur grain de folie douce dans l’imaginaire collectif hollywoodien.