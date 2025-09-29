Les fans de Star Trek vont adorer la série préquelle atypique du film culte de la saga

Le film le plus acclamé de la saga Star Trek possède une série préquelle originale qui a su séduire les fans. Ce récit, atypique dans l’univers, explore des aspects inattendus et enrichit l’histoire de ce chef-d’œuvre du cinéma de science-fiction.

Un retour fascinant sur Ceti Alpha V

S’il est un personnage dont la légende ne faiblit pas parmi les amateurs de Star Trek, c’est bien Khan. Depuis sa première apparition dans la série originale puis sa confrontation mémorable avec l’Amiral Kirk dans le film culte de Nicholas Meyer en 1982, « The Wrath of Khan », ce super-soldat génétiquement modifié intrigue autant qu’il effraie. Précipité des années auparavant sur la planète Ceti Alpha V, il rêvait alors de bâtir une société idéale… jusqu’à ce qu’un cataclysme naturel transforme son paradis en désert et déclenche sa soif de vengeance envers Kirk.

« Star Trek: Khan » : l’audio-drama qui comble les blancs

Cette période restée longtemps mystérieuse prend enfin vie grâce au tout nouvel audio-drama « Star Trek: Khan ». Sur neuf épisodes, la série, écrite par Kristen Beyer et David Mack — plumes bien connues des romans estampillés Star Trek — s’attarde sur les années passées par Khan et ses compagnons sur Ceti Alpha V. Plutôt que de rejouer l’affrontement final, le récit cherche à comprendre comment leur supposée « société modèle » a évolué face à l’isolement, aux tensions internes et aux défis d’un environnement devenu hostile.

La distribution n’est pas en reste. Pour la première fois, un acteur adulte d’origine indienne, Naveen Andrews, incarne ce personnage d’ascendance indienne. À ses côtés, Wrenn Schmidt redonne vie à Marla McGivers, l’officier fascinée par Khan dès l’épisode « Space Seed ».

L’audio-drama, une tradition Star Trek… remise au goût du jour

Mais au fond, ce projet n’arrive pas de nulle part. L’univers de Star Trek a régulièrement exploré le format audio. Dès 1975 déjà, des albums vinyles proposaient des aventures inédites interprétées par d’autres acteurs. Plus tard viendront les fameux débats scéniques entre Spock et Q ou les récits originaux portés par George Takei dans le rôle du capitaine Sulu. Une liste qui s’allonge avec le succès récent de « No Man’s Land », centré sur Seven of Nine et Raffi après la première saison de « Picard ».

Voici quelques jalons notables des audio-dramas dans la franchise :

Pionniers vinyles (1975-1979) , introuvables aujourd’hui.

, introuvables aujourd’hui. Lectures scéniques et récits originaux , portés par des acteurs phares.

, portés par des acteurs phares. Nouveaux podcasts narratifs modernes, tel que « Khan » ou « No Man’s Land ».

Une écoute recommandée pour tout passionné de science-fiction

Au final, « Star Trek: Khan » s’impose comme une pièce à part entière dans le vaste puzzle du mythe trekker. Accessible sur toutes les plateformes de podcast habituelles et bénéficiant d’une production soignée sous la houlette de Fred Greenhalgh, cette saga sonore saura sans nul doute séduire les nostalgiques autant que les néophytes curieux d’en savoir plus sur l’un des antagonistes les plus charismatiques de la science-fiction américaine.