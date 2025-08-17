La série Star Trek annulée bat des records d’audience en streaming, alors pourquoi s’arrête-t-elle ?

Malgré son annulation, la série Star Trek récemment interrompue continue d’enregistrer des chiffres de streaming exceptionnels. Ce succès paradoxal interroge sur les raisons réelles qui ont conduit à la fin de ce programme plébiscité par le public.

Tl;dr « Strange New Worlds » cartonne, mais s’arrêtera après la saison 5.

Paramount+ réduit ses séries Star Trek pour prioriser les films.

Un possible spin-off reste en discussion, sans confirmation officielle.

La série « Strange New Worlds » pulvérise ses propres records

En dépit de son futur incertain, la série Star Trek: Strange New Worlds continue de réaliser des performances remarquables sur la plateforme Paramount+. Lors de la semaine du 14 au 20 juillet, elle s’est hissée à la septième place du Top 10 des programmes originaux les plus visionnés en streaming selon le suivi de Nielsen, totalisant pas moins de 471 millions de minutes regardées. Ce chiffre établit un nouveau record pour cette préquelle de l’univers Star Trek, dépassant largement le précédent pic atteint lors du lancement de la saison précédente.

L’avenir incertain d’une série phare

Pourtant, malgré cet engouement manifeste, la sentence est tombée : la cinquième saison sera bel et bien la dernière, et comptera seulement six épisodes. Un choix qui peut étonner, alors que la quatrième saison vient tout juste d’entamer son tournage sans date de diffusion prévue. Les producteurs exécutifs, Akiva Goldsman et Henry Alonso Myers, ont néanmoins laissé entendre qu’un nouveau projet pourrait voir le jour à l’avenir. Rien n’est confirmé, mais ils n’excluent pas l’idée d’un spin-off consacré à des récits inédits situés à l’époque de la série originale. Comme le glisse Goldsman lors du festival Tribeca : « [Les personnages] ne meurent pas. Et nous avons encore ces décors… ».

L’impact du virage stratégique chez Paramount

Ce revirement s’explique en partie par une réorganisation interne : après la fusion entre Skydance Media et Paramount, le groupe entend recentrer sa stratégie sur le cinéma. Plusieurs films estampillés Star Trek sont déjà en développement, dont un avec un nouvel équipage et un autre axé sur les membres historiques de l’Enterprise. Cette réorientation implique logiquement une réduction du nombre de séries disponibles sur les plateformes.

Les observateurs relèvent que cette décision s’inscrit dans une tendance plus large à Hollywood : éviter la saturation que connaissent des franchises comme Marvel ou Star Wars en tentant d’équilibrer productions télévisuelles et cinématographiques.

L’horizon d’un nouvel élan pour Star Trek ?

Faut-il y voir une nouvelle façon d’aborder l’univers Star Trek ? En privilégiant désormais le grand écran, Paramount souhaite offrir un accès plus lisible aux néophytes tout en renouvelant sa base de fans. Si certains regrettent déjà l’arrêt prochain de Strange New Worlds, il demeure possible qu’une suite prenne vie dans quelques années — mais pour l’heure, rien n’est acté officiellement.