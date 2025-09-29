Cette rumeur sur Hulk pourrait enfin exaucer un vieux rêve des fans du MCU… avec une touche sombre

Après des années d’attente, une rumeur persistante autour de Hulk ravive l’espoir des fans de Marvel, promettant le retour tant souhaité d’un élément-clé de la première phase du MCU, mais sous un angle plus sombre et inattendu.

Tl;dr Un Hulk plus dangereux annoncé pour de futurs films.

Aucune confirmation d’un film solo Hulk ou Namor.

Mini-série Marvel Zombies : Hulk surpuissant grâce aux Pierres d’Infinité.

Un retour attendu pour le géant vert

Depuis des années, les fans réclament un Hulk à la hauteur de sa légende. Après une longue période où le personnage s’est vu relégué au second plan, souvent employé comme ressort comique dans le Marvel Cinematic Universe, un véritable changement semble poindre à l’horizon. C’est du moins ce que laisse entendre Alex Perez, journaliste bien informé de The Cosmic Circus, qui s’est prêté récemment au jeu des questions-réponses avec ses lecteurs.

Un Hulk terrifiant à l’écran ?

Interrogé sur les perspectives autour du « Savage Hulk/Bruce Banner » dans les prochains films Spider-Man: Brand New Day et Doomsday, Perez a lâché quelques indices évocateurs : « Hulk est plus effrayant que jamais. Il pourrait même tuer quelqu’un. » Cette déclaration, bien que concise, n’a pas manqué de raviver les attentes autour d’un retour du Hulk dangereux et incontrôlable, tel qu’il était envisagé dès la Phase 1 du MCU.

L’avenir solo du colosse toujours incertain

Quant à savoir si un film centré sur le géant vert, voire sur le célèbre antagoniste Namor (interprété par Tenoch Huerta), était dans les tuyaux, la réponse reste floue. Selon Perez, tout serait encore « en développement » après Secret Wars, sans aucune validation officielle pour l’instant. Un coup d’arrêt, donc, pour ceux qui espéraient voir ces personnages occuper le devant de la scène en solo.

Pouvoirs décuplés dans Marvel Zombies

Dans un registre différent, mais non moins impressionnant, la mini-série animée Marvel Zombies offre une vision radicale du personnage : après le sacrifice de T’Challa et la destruction des Pierres d’Infinité, Banner canalise leur puissance via Hulk, devenant ainsi une batterie vivante à l’énergie dévastatrice. Si ce scénario semble peu probable à transposer tel quel en live action – tant il nécessiterait des ajustements majeurs dans l’intrigue globale du MCU – il illustre parfaitement ce regain d’intérêt pour une version de Hulk alliant brutalité et puissance extrême.

La question demeure : verra-t-on prochainement un Hulk redevenu véritablement menaçant sur grand écran ? Les amateurs attendent ce retour de force avec impatience… sans oublier que tout cela reste encore à confirmer par Marvel Studios.