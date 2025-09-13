Où en sont les séries Star Trek : annulations, renouvellements et projets à venir

Alors que l’univers télévisuel de Star Trek ne cesse d’évoluer, certaines séries sont renouvelées, d’autres annulées, et de nouveaux projets se profilent. Tour d’horizon de la situation actuelle et des perspectives pour chaque série Star Trek.

Tl;dr L’avenir de Star Trek reste incertain après la fusion Paramount.

Plusieurs séries récentes se sont terminées ou sont en suspens.

De nouveaux projets et spin-offs sont envisagés, rien d’officiel.

Une franchise en pleine mutation

Depuis quelque temps, l’univers de Star Trek traverse une période aussi riche qu’incertaine. La récente fusion entre Paramount et Skydance n’a fait qu’alimenter les spéculations autour du futur de la franchise. Après avoir connu une multiplication de séries inédites sur les plateformes, les fans s’interrogent sur la pérennité de cet héritage télévisuel.

Bilan des séries récentes : arrêts et nouveaux formats

Au fil des dernières années, plusieurs productions majeures ont rythmé l’actualité de Star Trek. Citons notamment :

Star Trek: Discovery , série phare lancée en 2017 pour relancer CBS All Access, conclue en 2024 après cinq saisons intenses et controversées.

, série phare lancée en 2017 pour relancer CBS All Access, conclue en 2024 après cinq saisons intenses et controversées. Star Trek: Picard , centrée sur le retour du légendaire Jean-Luc Picard, qui s’est terminée en trois saisons sans annulation brutale mais sans suite annoncée malgré des espoirs de spin-off.

, centrée sur le retour du légendaire Jean-Luc Picard, qui s’est terminée en trois saisons sans annulation brutale mais sans suite annoncée malgré des espoirs de spin-off. L’arrivée remarquée de deux formats animés : Lower Decks, comédie décalée stoppée récemment après cinq saisons, et Prodigy, qui a survécu à une annulation pour une diffusion finale sur Netflix, sans renouvellement à ce jour.

Il faut aussi mentionner l’expérimentation d’autres concepts comme le format court avec Short Treks, ou encore la tentative familiale et éducative incarnée par le tout nouveau Scouts, diffusé directement sur YouTube pour capter un public très jeune.

L’espoir renaît : chantiers à venir et projets sur la table

Parmi les rares certitudes, on retrouve la poursuite de Strange New Worlds, qui prépare déjà ses quatrième et cinquième saisons, bien que la dernière soit raccourcie. D’autre part, le projet ambitieux Starfleet Academy, prévu pour 2026, promet d’explorer le futur lointain à travers une nouvelle génération de cadets – déjà assurée d’une deuxième saison.

Quant à l’avenir plus large de la saga, il se dessine aujourd’hui sous forme d’esquisses. Lors du dernier rassemblement STLV: Trek to Vegas, quatre projets ont été proposés : une série centrée sur la première année du capitaine Kirk à bord de l’Enterprise ; un récit autour de Jonathan Archer devenu président ; une comédie live-action aux accents « workplace » ; et surtout le très attendu Star Trek: Legacy, spin-off potentiel issu de l’univers Picard. Malgré l’attente fébrile des fans, aucun n’a encore reçu le feu vert officiel.

Avenir incertain, mais toujours sous surveillance des fans

Impossible aujourd’hui de prédire si ces pistes deviendront réalité dans ce contexte mouvant. Les changements stratégiques impulsés par la fusion Paramount-Skydance pourraient bien rebattre toutes les cartes. Mais qu’on se rassure : la communauté reste mobilisée autour d’un univers dont chaque mue attise discussions et espérances.