Star Trek : la nouvelle série sera aussi pour les « fans inconditionnels » de Star Trek

Une star de Star Trek promet que la nouvelle série en streaming a été spécialement conçue pour ravir les fans inconditionnels de Star Trek.

Tl;dr La nouvelle série « Star Trek: Starfleet Academy » promet d’attirer les nouveaux et les fans de longue date.

La série a fini le tournage, mais la date de première reste inconnue.

Le spectacle présente des visages familiers et introduit de nouveaux personnages et scénarios.

Star Trek : Starfleet Academy, la nouvelle frontière pour les fans

La franchise Star Trek s’apprête à accueillir un nouveau chapitre. Selon Jonathan Frakes, réalisateur emblématique de la série, le prochain volet intitulé Star Trek: Starfleet Academy est loin d’être une simple porte d’entrée pour les néophytes et les amateurs occasionnels. Frakes a discuté de la série à venir lors de la Comic Convention de l’Indiana ce week-end, rassurant les fans que ce projet a beaucoup à offrir aux Trekkies « hardcore ».

Une série prometteuse pour tous les fans de Star Trek

Malgré la fin du tournage, la date de première de la série reste encore un mystère. Frakes a également partagé que cette série, bien qu’elle diffère des précédentes, développera l’univers Star Trek de manière passionnante pour tous, qu’ils soient de vieux routiers de la franchise ou des recrues fraîchement débarquées.

Des visages familiers et de nouvelles intrigues

La série comprend des acteurs familiers comme Robert Picardo et Tig Notaro, et Frakes a affirmé que les plateaux de tournage sont les plus massifs de tous les Star Trek jamais réalisés. Il a également mentionné la présence d’un vaisseau spatial dans l’émission, espérant que ce n’est pas un secret.

Une exploration plus profonde de l’univers Star Trek

Starfleet Academy, dirigée par Gaia Violo et supervisée par Alex Kurtzman et Noga Landau, se déroule au 32ème siècle. C’est une époque bien plus avancée que la plupart des histoires de Star Trek que nous avons vues à l’écran, et contemporaine de l’époque la plus future que nous avons explorée jusqu’à présent dans Star Trek: Discovery. Cette série est unique en ce sens qu’elle se déroule sur Terre, suivant la première nouvelle génération de cadets de Starfleet à être formée depuis plus d’un siècle.

Starfleet Academy a terminé le tournage le mois dernier, mais aucune date de première n’a encore été annoncée. Une deuxième saison est déjà en développement. La plupart des titres Star Trek sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+.