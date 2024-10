Star Trek: Starfleet Academy s’offre une saison 2 en avance et recrute la star de She-Hulk

La plateforme de streaming Paramount+ annonce que la série télévisée Star Trek: Starfleet Academy est d'ores et déjà renouvelée pour une deuxième saison.

Tl;dr Une saison 2 pour Star Trek: Starfleet Academy est officiellement commandée par Paramount+.

Tatiana Maslany de She-Hulk rejoint le casting de la première saison.

Star Trek: Starfleet Academy pourrait devenir un programme phare de la franchise.

Un renouvellement anticipé pour Starfleet Academy

Star Trek: Starfleet Academy a fait sensation lors du Comic Con de New York. Cette nouvelle série de la plateforme de streaming Paramount+, douzième du nom dans l’univers de Star Trek, s’est vue renouveler pour une deuxième saison. Une annonce surprenante, étant donné que la première saison est toujours en cours de production et ne devrait pas sortir avant 2025 ou 2026.

Un renfort pour la première saison

Le casting de Star Trek: Starfleet Academy, déjà fort de noms tels que Holly Hunter, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané, Zoë Steiner, Tig Notaro, Robert Picardo et Sandro Rosta, s’est vu renforcé par l’arrivée de l’actrice Tatiana Maslany. Révélée par la série Orphan Black et récemment vue dans She-Hulk: Attorney at Law, l’actrice canadienne rejoint la série télévisée de Paramount+ dans un rôle récurrent encore inconnu.

Une série porte-étendard ?

Le renouvellement anticipé de Star Trek: Starfleet Academy et l’ajout de Tatiana Maslany au casting sont des signes positifs pour la série. Ils indiquent que les producteurs ont confiance en son potentiel et suggèrent qu’elle pourrait devenir un programme phare de la franchise Star Trek, aux côtés de Strange New Worlds.